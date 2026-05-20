未達2/3門檻 總統彈劾案不通過

由國民黨、民眾黨聯手提出的總統賴清德彈劾案，立法院昨進行記名投票，最終投票結果，贊成彈劾五十六票、反對彈劾案五十票，未達三分之二門檻，彈劾案不通過。（記者羅沛德攝）

府籲立委速審總預算 做一件對國人真正有意義的事

立法院院會昨進行總統賴清德彈劾案的記名投票表決，在一一三席立委中，贊成五十六票，反對五十票，七人未領票，未達憲法增修條文所訂全體立委三分之二的七十六票門檻，彈劾案不通過。對此，總統府表示，賴總統一向坦蕩，呼籲立委儘快審查今年度總預算案，做一件對國人真正正面且有意義的事。

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國、眾兩黨立委五十九人連署對賴清德總統提出彈劾案，彈劾事由為：賴清德總統對立法院三讀通過、經行政院覆議失敗的「財政收支劃分法」透過行政院院長以不副署的方式配合，不依「中華民國憲法」第七十二條規定公布，違憲失職。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，也就是七十六位立委投下同意票，即可聲請司法院大法官審理。

陳玉珍、韓國瑜等七人未領票

立法院現有一一三席立委，昨天共有一〇六人領票，投票結果，贊成五十六票，反對五十票，未達七十六張贊成票的門檻，彈劾案不通過。未領票者包括正副院長韓國瑜、江啟臣，赴日內瓦參與世衛大會（WHA）周邊活動的廖偉翔、郭昱晴、陳昭姿，以及國民黨立委陳玉珍、無黨籍立委陳超明。據了解，陳玉珍是因為沒趕上飛機，陳超明則是因案出庭；但陳超明辦公室澄清，陳是出席「童綜合白沙屯媽祖醫院」的開工動土典禮。

對於彈劾案未通過，總統府發言人郭雅慧表示，總統一向坦坦蕩蕩，堅定帶領國家穩健前進，呼籲立委儘快審查今年度總預算，做一件對國人真正正面且有意義的事。郭強調，賴總統執政將屆滿兩年，當初所提的「和平四大支柱行動方案」不僅態度堅定，行動也朝正確方向前進。

行政院長卓榮泰表示，賴總統與行政院在做國家應該做的大事，期盼彈劾案失敗以後，朝野之間能夠否極泰來，繼續推動和解共生，尋求最大共識。

回顧我國憲政史，最早被提出彈劾的是民國四十一年時任副總統李宗仁，於代行總統職權期間，棄職出國，復於代總統名義解除後在外國散發命令，遭監察院彈劾、國民大會依法罷免，是我國憲政史上唯一遭成功彈劾與罷免的元首。

另，前總統陳水扁任內，國親陣營於民國九十五年六月、九月、十一月三度提出罷免案，三次表決皆未獲全體立委三分之二之同意而未通過。

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