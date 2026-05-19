醫界力挺陳亭妃 大聯盟後援會成軍

陳亭妃醫界大聯盟後援會成立，展現醫界大團結氣勢。（陳亭妃服務處提供）

民進黨台南市長參選人陳亭妃獲黨提名後首個後援會「陳亭妃醫界大聯盟後援會」十七日成立，各界醫療專業人士齊聚展現醫界大團結氣勢，期陳亭妃成為延續台灣民主價值與健康台灣精神的人，帶領台南前進。

獲民進黨提名後 首個後援會

台南市醫師公會理事長賴俊良擔任「陳亭妃醫界大聯盟後援會」總會長，宣布未來廿七大醫事團體將個別成立後援會，全力挺台南四百年第一位女市長；日後將舉辦陳亭妃醫界大聯盟後援會誓師大會，讓醫界團結成為守護台南的重要力量。賴俊良表示，醫界率先拉起「陳亭妃醫界大聯盟後援會」的紅布條，象徵醫界對陳亭妃從政廿八年扎根台南的認同。

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賴俊良說，自己長期擔任醫界幹部，深知醫療面臨諸多體制與溝通挑戰，每當遇到緊急問題，只要傳訊息給陳亭妃委員都是「秒回、秒處理」，這種廿四小時在線、有感且精準的服務精神，讓眾多醫療夥伴感同身受。他強調，陳亭妃長期關心醫療與公共衛生議題，對地方需求十分熟悉，是最有能力整合市政與中央資源的人選，如此才能共同建設台南、守護台灣。

賴俊良擔任總會長 肯定陳傳訊秒回

陳亭妃表示，投入政壇以來，無論是地方服務、國會問政，或爭取醫療、建設與社福資源，都秉持「台南優先、市民優先」的信念；特別感謝醫界朋友一路以來對「健康台灣」的支持，「此次選舉非常重要，除了要守住二〇二六，更要守住二〇二八，台南一定要成為賴清德總統連任的最大底氣，才能繼續守住民進黨台灣民主價值及台灣醫療體系改革的重要方向。」

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