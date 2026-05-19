世衛大會日內瓦登場》外交部：逾五十國挺台參與

外交部長林佳龍（左六）、衛福部長石崇良（左五）、國民黨立委廖偉翔（右五）、民進黨立委郭昱晴（左四）及民眾黨立委陳昭姿（右四）出席首屆WHA台灣智慧醫療與健康科技展剪綵儀式。（外交部提供）

第七十九屆世界衛生大會（WHA）昨起在瑞士日內瓦召開。外交部表示，經過持續努力，已有超過五十餘國的行政或立法部門展現堅定支持台灣參與WHA及國際組織的立場，且有十一個具備世界衛生組織（WHO）會員國身分的我國友邦，向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，要求列入本屆WHA議程的「補充項目」。

外交部指出，美國雖已於今年一月正式退出WHO，但美國駐聯合國常代瓦爾茲應邀出席美國國會移地聽證會時，堅定表示美國支持台灣有意義參與國際組織，並反對中方刻意誤用及曲解聯大第二七五八號決議；美國務院也對外表達支持台灣有意義參與國際組織，並強調我國擁有應對當今全球最艱鉅挑戰的專業與資源，全球將能從中受益。

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外交部表示，英國外交部持續對外表達支持台灣有意義參與國際組織；瑞典外長斯典尼嘉德在書面回應國會質詢時重申，瑞典政府強力支持台灣各項有意義的國際參與，籲請WHO邀請我國以觀察員身分參與；歐盟也公開表示，在符合組織規則或慣例的情況下，應允許台灣參與國際體系，並表態「一中原則」並無國際共識，且歐盟未承認或採用。

我國友邦瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯等友邦國會也以通過友我決議等方式，持續多元為我國際參與發聲。

外交部長林佳龍與衛福部長石崇良特別藉十六日在日內瓦主持的友邦代表團餐會，及十七日的外交酒會，感謝友盟國家長久以來在WHA案給予台灣的強力支持。石崇良並與世界醫師會（WMA）交流，會中達成突破性共識，將共同發表數位醫療宣言，且後續會由中華民國醫師公會聯合會提出發表數位醫療相關宣言建議草案。

賴：台灣是全球健康領域可靠夥伴

總統賴清德昨錄影為衛福部「世衛行動團」全球衛生系列論壇致詞，盼就「數位健康與人工智慧治理」、「癌症政策與創新」及「全球消除C型肝炎行動」三項議題展開對話，並強調，台灣致力成為全球健康領域中負責任且可靠的夥伴，如果是世界衛生組織（WHO）成員，將為世界做出更多貢獻。

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