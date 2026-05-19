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    首頁 > 政治

    陳明祺談川賴通話可能性 政府會用所有管道了解美方真實想法

    2026/05/19 05:30 國際新聞中心、記者陳治程／綜合報導
    東海大學中國大陸暨區域發展研究中心昨舉辦「川習會後兩岸關係發展」前瞻座談會，外交部次長陳明祺應邀出席。（記者方賓照攝）

    東海大學中國大陸暨區域發展研究中心昨舉辦「川習會後兩岸關係發展」前瞻座談會，外交部次長陳明祺應邀出席。（記者方賓照攝）

    美國總統川普與中國國家主席習近平上週在北京舉行高峰會，台灣議題成為全球關注焦點。針對川普日前暗示可能與賴清德總統通話，我駐美代表俞大㵢十七日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時回應：「我們拭目以待」，若有確切消息將交由美方宣布。

    另外，東海大學中國大陸暨區域發展研究中心昨天在台北舉行「川習會後兩岸關係發展前瞻座談會」，外交部政務次長陳明祺在座談會前接受媒體聯訪時表示，台美高層的通話，這部分正待確認，政府會用所有管道來了解美方真實的想法。「如果他（指川普）願意跟我們總統對話，這是非常好、也少有的機會」。

    CBS「面對全國」節目主持人布瑞南專訪俞大㵢時指出，台美自一九七九年斷交後便無元首直接通話，但川普日前暗示可能與賴清德總統通話，目前是否已有相關計畫？俞回應：「我們拭目以待」，並強調台美之間的溝通管道始終暢通且頻繁，若有確切消息將交由美方宣布。

    台海的緊張情勢已經持續77年

    俞大㵢：麻煩製造者不是台灣

    俞大㵢說，川普在峰會期間雖然聽到許多關於台灣的內容，「但問題在於，他只聽到他們那一方的說法，他聽到的是中國的觀點」。他特別以西班牙成語「el cuento chino」（意指瞎話或騙局）來諷刺中國的謊言。

    俞大㵢強調，台灣非常樂意向美方說明真正的「台灣故事」，即台灣堅韌不拔，面對中國挑釁依然堅決抵抗的真相。台海的緊張情勢「已經持續七十七年了」，這並非民進黨執政之後才發生的事，而是自一九四九年中華人民共和國成立以來便是如此。台灣期盼維持和平與穩定，「我們希望能過著與往常一樣的生活，但製造所有這些麻煩的不是我們。」

    俞大㵢也對美方在北京峰會期間的立場表達感謝，強調川普與國務卿魯比歐已公開重申，美國在台灣議題上的長期政策並未改變。

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