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    首頁 > 政治

    蔣萬安諷台獨像月亮 沈伯洋︰增修條文取代本文

    2026/05/19 05:30 記者李文德、林哲遠、何玉華／綜合報導
    民進黨市議員參選人陸續掛起與台北市長參選人沈伯洋的聯名看板。（何孟樺辦公室提供）

    民進黨市議員參選人陸續掛起與台北市長參選人沈伯洋的聯名看板。（何孟樺辦公室提供）

    台北市長蔣萬安昨率隊到雲林考察營養午餐食材，被解讀是啟動外縣市輔選行程，他在受訪回應時稱「同情」民進黨的台北市長參選人沈伯洋，嘲諷民進黨的台獨像月亮，初一十五不一樣；沈伯洋在立法院受訪回應說，民進黨「台獨黨綱」已被「台灣前途決議文」覆蓋，就如「憲法」本文被增修條文取代，這是任何法律系大一就可以明瞭的程度。

    蔣︰沈說沒台獨問題 蠻同情的

    蔣萬安昨到雲林參訪花生分級包裝作業、台灣鯛及鰻魚養殖，由雲林縣長張麗善等人陪同；對外界認為此行是輔選行程，蔣說，北市國中小公私立學校營養午餐九月起全面免費，要確保各項食材的品質、安全很重要，特別到雲林看食材生產的過程。不過，蔣萬安今（十九）晚將出席國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲的造勢活動。

    沈伯洋十六日評論川習會說台灣現狀是「主權獨立的國家」，隔天蔣反問「民進黨要刪除台獨黨綱」嗎？沈當天下午說「他（蔣）不是學法律的嗎？」表示民進黨現在是「台灣前途決議文」，台灣的前途由全體台灣兩千三百萬人決定，沒有台獨黨綱。

    蔣昨早被問到沈對他的質疑時說，「蠻同情他的」，一位台獨工作者竟然說沒有台獨的問題，「民進黨的台獨就像月亮，初一十五不一樣。」

    沈︰現在是台灣前途決議文

    沈伯洋回應強調，「台灣前途決議文」覆蓋過去的「台獨黨綱」，有了解法律的人都知道，「憲法」有憲法本文、憲法增修條文，上網站都可以看到憲法本文，但本文會被凍結，被增修條文取代，這是任何法律系大一就可以明瞭的程度。沒有初一十五不一樣，不知道蔣萬安要同情什麼事情。並說這已是廿多年前的事情，藍營重複一直問，其實是在欺瞞民眾；現在不應再繼續討論多年前的問題，應專心討論市政與台北市民會遇到的議題。

    台北市長蔣萬安（前排中）到雲林參訪花生、鰻魚、鯛魚產業。（記者李文德攝）

    台北市長蔣萬安（前排中）到雲林參訪花生、鰻魚、鯛魚產業。（記者李文德攝）

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