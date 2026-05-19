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    首頁 > 政治

    柯志恩拋「尊邁」 賴瑞隆：會延續前3棒

    2026/05/19 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    柯志恩（中）肯定陳其邁政績，但也提及接棒未必是要民進黨。（柯志恩團隊提供）

    柯志恩（中）肯定陳其邁政績，但也提及接棒未必是要民進黨。（柯志恩團隊提供）

    柯：接棒陳其邁未必要民進黨 賴：唯有真正隊友才能接好這一棒

    國民黨高雄市長參選人柯志恩日前拋出「接棒陳其邁人選未必要是民進黨」，對此，高雄市長陳其邁昨天回應，市政是一棒接一棒，「最重要的是要同個目標、同個方向」；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆強調，他和陳其邁同屬高雄隊，唯有真正隊友才能接好這一棒。

    柯志恩日前在路竹講座指出，近來媒體調查，陳其邁市長滿意度超過八成，她認為「陳其邁做的好，市民給予肯定，但誰說接棒的人選一定要是民進黨？」，這次高雄市長選舉，國民黨很有機會翻轉。

    陳其邁：同目標、同方向 才接得穩

    柯志恩這番「尊邁」言論引發討論，陳其邁昨天受訪時說，市政是一棒接一棒，「最重要的是要同個目標、同個方向」，這樣接棒才會接得穩，市政才能夠繼續發展；目前距離選舉還有非常長的時間，針對高雄未來發展，希望能在穩健成長、讓高雄轉型的目標上，兩位參選人都應該要向市民說明清楚。

    賴：承擔關鍵第四棒 延續施政基礎

    賴瑞隆昨天也說，市政是一棒接一棒，必須目標一致、方向一致、理念一致，才能接得順、走得穩，讓高雄更加進步發展；高雄一路走來，從謝長廷、陳菊到陳其邁市長都是一棒接一棒，作為高雄隊一員，自己會承擔關鍵第四棒，延續陳其邁市長打下的施政基礎，讓高雄持續穩健發展。

    賴瑞隆進一步質疑柯志恩面對國民黨版財劃法時，沒勇氣站在高雄立場說不，導致高雄財源短少約兩百億元，其中捷運相關預算更短少約一〇三億元，對高雄造成重大傷害；所謂「接棒」，不是選舉到了才用話術來影響視聽，真正的接棒是要和高雄站在同一邊，和城市發展同一方向，如果方向和目標不一致，不可能延續高雄的進步。

    賴瑞隆（中）強調和陳其邁同屬高雄隊，唯有真正隊友才能接好這一棒。（賴瑞隆團隊提供）

    賴瑞隆（中）強調和陳其邁同屬高雄隊，唯有真正隊友才能接好這一棒。（賴瑞隆團隊提供）

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