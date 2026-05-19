陳瑩爭取自強號 7/1起停靠台東康樂站

立委陳瑩（右三）爭取自強號停靠康樂站。圖為陳瑩日前前往康樂站視察。（陳瑩競選團隊提供）

台東康樂火車站鄰近七個村里，在地鄉親多年來只能轉乘才能北上，相當不便，居民希望東部幹線自強號能停靠康樂站；今年一月台東市豐田里長黃泉智持七個村里的陳情書，向立委陳瑩反映，經陳瑩多次溝通協調後，台鐵宣布自七月一日改點起，新增四四一車次及四〇二車次自強號停靠康樂站，讓地方期待多年的交通需求終於實現。

康樂站除服務周邊台東市豐田里、新園里、康樂里，以及卑南鄉太平村、泰安村、利嘉村、東興村等七個村里，還有鄰近國立台灣史前文化博物館景點交通需求，肩負觀光及居民交通功能；過去因東部幹線自強號不停靠康樂站，影響居民北上便利，地方曾發起連署，希望增設自強號停靠，歷經多年努力始終未能成功。

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陳瑩在今年一月接獲陳情後，立即與台鐵溝通協調，最終促成台鐵宣布自七月一日起，高雄經南迴線開往樹林的四四一次自強號，以及樹林開往知本的四〇二次自強號，將正式停靠康樂站。

陳瑩表示，鐵路是台東鄉親對外的主要交通工具，希望透過這次自強號停靠康樂站，可以促進台東交通與觀光均衡發展。

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