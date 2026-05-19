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    首頁 > 政治

    彈劾案今投票 民進黨團進場挺總統

    2026/05/19 05:30 記者陳昀、陳鈺馥／台北報導
    立院彈劾總統的程序及門檻

    立院彈劾總統的程序及門檻

    批藍白配合境外敵對勢力操作政治鬥爭

    國民黨、民眾黨發起的總統彈劾案今在立院投票，民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤昨在民進黨記者會受訪表示，執政團隊努力顧民生、拚經濟，在野陣營卻只會搞鬥爭、搞彈劾，配合境外敵對勢力操作政治鬥爭，不會獲得社會的肯定，立法院民進黨團今天將進場投票，力挺賴總統領導國家走在正確方向上。

    民進黨昨天公布民調，賴政府整體施政滿意度為五十六．四％、賴總統個人信任度達五十一．八％，八大政策中，「減輕人民負擔」及「社會福利」滿意度都超過七成，另穩定物價、維護主權、經濟成長、國防、外交、兩岸政策的滿意度也都過半。此次民調來源為民進黨民調中心，於今年五月十一日至十三日執行，調查對象為二十歲以上公民，共完成一〇七一份有效樣本，在九十五％信心水準下、抽樣誤差為正負三個百分點。

    對於立法院在賴總統執政兩週年前夕舉行彈劾投票，吳思瑤表示，執政團隊努力地顧民生、拚經濟，在野陣營只會搞鬥爭、搞彈劾，這樣的彈劾完全沒有正當性、沒有社會支持。

    此外，行政院長卓榮泰院長今天將召開「五二〇記者會」，說明AI行動內閣這兩年的施政成績，針對外界關心的「少子女化」對策，卓揆將提出初步的規劃說明，擬將育嬰假升級為育兒假，育嬰留停同步升級為育兒留停等。

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