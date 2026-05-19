「鄭麗文無法搞定華盛頓」 學者：只會削弱台美戰略互信

中國國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文六月將訪美，她自豪「鄭習會」已搞定北京，會讓年底選舉加分，更聲稱搞定華盛頓，選舉就好選了。學者批評，國民黨領導階層的論述愈來愈迎合中國對兩岸和平的政治定義，又在國會持續削弱國防與軍購支持，這種訊號持續累積，不只無法「搞定華盛頓」，反而會削弱台美之間的戰略互信。

鄭麗文「紅統路線」一再引發爭議。她在鄭習會聲稱堅持「九二共識」、「反對台獨」，甚至在川習會前接受日本媒體專訪時說，「如果美國總統川普表達重申一個中國政策及『反對台獨』的立場，這是完全合乎國民黨的立場」。

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鄭麗文近日也在內部空戰培訓課程指出，她已經舉辦「鄭習會」搞定了北京，接下來去美國搞定華盛頓之後，大家選舉就好選了！

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗昨日受訪表示，現在國民黨中央最大的盲點，是以為只要對中國降低衝突語言，甚至迎合中國對「和平」的政治定義，也就是將和平建立在台灣內政化、弱化防衛意志、降低對美安全合作，以及避免挑戰中國政治框架之上；但美國真正關心的，是台灣是否仍具備可信的防衛意志與安全承諾。

洪浦釗認為，目前國民黨內部存在親中與親美兩條路線的拉扯。當國民黨在國會持續削弱防衛投資時，這種矛盾就會更加明顯。不久前，國民黨將軍購預算從一．二五兆元大幅刪減至七八〇〇億元，如今又有立委提案，要求全數凍結潛艦後續艦一一九億餘元預算。

洪浦釗強調，當國民黨中央論述迎合中國對和平的政治定義，同時又持續削弱國防與軍購支持，這種訊號若持續累積，不只無法「搞定華盛頓」，反而會削弱台美之間的戰略互信，並讓美國開始懷疑，台灣是否仍願意承擔自身安全責任與安全成本，進一步影響台灣在印太安全架構中的戰略可信度與國際支持。

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