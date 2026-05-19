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    首頁 > 政治

    吳宗憲今造勢 未邀鄭麗文站台

    2026/05/19 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，今天將舉辦首場大型造勢，邀台北市長蔣萬安相挺。（圖由吳宗憲競辦提供）

    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，今天將舉辦首場大型造勢，邀台北市長蔣萬安相挺。（圖由吳宗憲競辦提供）

    藍、白共推的國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，今天傍晚將舉辦首場大型造勢活動，邀請宜蘭女婿、台北市長蔣萬安到場力挺，受邀站台大咖中不見黨主席鄭麗文，未來是否力邀鄭麗文輔選？吳宗憲競辦發言人鄭皓文回應，遵照黨中央安排。

    年底的宜蘭縣長選舉，吳宗憲在兩黨整合民調中勝出，代表藍、白陣營參選。吳宗憲競辦訂今天下午五點半到七點半，在宜蘭市凱旋會館舉辦參選後首場大型懇託會，台北市長蔣萬安、宜蘭縣議長張勝德、宜蘭市長陳美玲、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠等人都將現身力挺。

    鄭麗文三月二日曾出席國民黨宜蘭縣黨部新春團拜，與吳宗憲同框；三月十九日再到宜蘭拜會藍營地方大老，請他們全力輔選營造團結氛圍，之後在宜蘭沒有公開輔選行程。鄭皓文說，鄭主席日後是否到宜蘭為吳宗憲站台，黨中央有輔選計畫，吳宗憲競辦遵照執行。

    吳宗憲表示，邀蔣萬安到宜蘭，希望台北市成為推動「宜蘭＋1縣」跨縣市合作重要夥伴，未來推動「北北基桃宜TPASS＋1」整合方案，並力促「北宜雙科」合作，幫助宜蘭產業升級。

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