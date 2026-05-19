邀鄭輔選？ 藍選將反應不一

鄭麗文（右）三月曾出席國民黨宜蘭縣黨部新春團拜，與吳宗憲同框。（資料照）

盧、蔣有助拓展淺藍及中間選民 鄭可鞏固深藍票

國民黨主席鄭麗文的政治立場被各界認為「傾中」，在今年底的百里侯選戰，藍營的縣市長參選人要不要邀請她站台輔選？藍營各地內部看法不一。本報調查截至昨天為止，藍營縣市長參選人主辦（或主動邀請）鄭麗文同台的場合，僅有高雄柯志恩、屏東蘇清泉各兩次、台東吳秀華一次，總共五次。

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另外，藍營有七位縣市長參選人對此話題態度閃躲。雲林縣長參選人張嘉郡說，「不清楚、不了解、不確定」；台北市長蔣萬安的重要幕僚說，蔣萬安專心市政，尚未想到選舉規劃；新北市長參選人李四川的幕僚也說，只要讓新北市更好，任何人的協助都歡迎。

爭取連任的桃園市長張善政也未明確表態，僅說市政優先；藍營台中市長參選人江啟臣表示，台中隊一定團結一心，接下來一定會有很多的同框機會；爭取連任的基隆市長謝國樑表示，現階段以市政工作為主，不回覆黨籍同志輔選問題。

日前剛被提名彰化縣長參選人的律師魏平政陣營說，選舉活動尊重縣黨部的安排；彰化縣黨部主委蕭景田表示，當然希望黨主席輔選，會主動邀請鄭麗文站台。

高雄市長參選人柯志恩從去年底獲提名迄今，已兩度邀請鄭麗文同台，柯將於五月三十一日在鳳山舉辦黨員座談會，屆時會跟鄭第三度同台；但柯在四月廿六日曾舉辦「好媽媽連線」活動，僅邀台中市長盧秀燕同台，未與正在南部的鄭麗文合體，外界解讀是否刻意迴避？柯澄清說，事先不知鄭來南部，外界毋需過度聯想。

鄭麗文輔選是加分或扣分？多位藍營人士分析，鄭對中間與淺綠選民可能沒有吸引力，但可鞏固深藍的選票，若找盧秀燕、蔣萬安輔選，對淺藍及中間選票較有幫助。

此外，泛藍陣營其他的縣市長參選人，包括台南謝龍介、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、竹縣徐欣瑩、花蓮游淑貞、屏東蘇清泉、台東吳秀華、金門陳玉珍，共八人表態樂見鄭麗文站台，理由是可凝聚深藍族群的向心力與黨內團結，也讓黨內在選戰步調更趨一致、資源整合更順暢。

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