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    首頁 > 政治

    藍彰縣長提名釀「反胃」效應？ 縣黨部冷處理 魏平政不擔心

    2026/05/18 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    田尾鄉代會前副主席黃坤煌在網路發起「2026彰化縣長反胃聯盟」，號召國民黨支持者拒投縣長票。（翻攝黃坤煌臉書）

    田尾鄉代會前副主席黃坤煌在網路發起「2026彰化縣長反胃聯盟」，號召國民黨支持者拒投縣長票。（翻攝黃坤煌臉書）

    國民黨五月十三日特別徵召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長，連日來基層在社群平台發聲表達不滿，前田尾鄉代會副主席黃坤煌於臉書，發起「拒投縣長票」的「反胃大聯盟」，盼國民黨覺醒，也有黨內人士擔心發生「蝴蝶效應」影響地方選情，彰化縣黨部則冷處理，主委蕭景田受訪表示，「我不了解，我不方便回答」，立委謝衣鳯回應表示，「我人微言輕」，她已經提醒過黨中央，本來是一盤好棋，稍不慎可能滿盤皆輸。

    謝衣鳯：

    請就教該面對問題的人

    謝衣鳯在縣長提名人選中，原本是基層呼聲最高，她也自認最有勝選機會，在爭取提名失利後，她砲火全開，不僅狂酸黨中央提名過程好比歹戲拖棚的肥皂劇，而且過程彩蛋不斷（指民眾黨蔡壁如參選縣長），更自嘲自己被當成彰化三傻之一，「我已領便當了」，她甚至抨擊黨中央破壞黨內民主制度的提名，對於基層憂「反胃」擴散，昨天她也表達看法。

    她說，「我人微言輕，經過了紛紛擾擾，彰化縣長提名已經完成了，就請去就教應該面對這個問題的人。」謝衣鳯說，就如同在徵召前，她已經提醒過黨中央，本來是一盤好棋，但是稍不慎就可能滿盤皆輸。

    彰化縣議長謝典霖手機由其助理代接，助理表明「議長目前不方便接電話，會代為轉達」至截稿前，謝典霖沒有對此表達看法，但是他在確定魏平政獲得徵召後，他公開表態以大局為重，全力輔選魏平政。

    魏平政對此說，他覺得對方非常有創意，充分利用諧音梗，以「反胃（魏）」與他做連結。他強調，自己不擔心蝴蝶效應，反而會借用對方有創意的想法與看法，推行他的政見，相信他當面請益對方後，未來會讓他行銷彰化的政見，更能接地氣。

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