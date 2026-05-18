翁曉玲提軍公教調薪入法 綠批違憲之母麥擱來

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

為搶攻軍公教選票，國民黨立委翁曉玲再提出「軍公教人員待遇調整條例草案」，除將軍公教人員待遇調整入法，更規定除因國家財政經濟重大困難或維護重大公共利益外，行政院不得變更或不予核定審議委員會議決之待遇調整方案。民進黨立委昨示警，中央及地方政府的財政壓力會越來越大，龐大的人事成本，更會排擠掉建設、社福、教育、長照的公共服務預算，呼籲違憲之母翁曉玲不要再來了。

面對軍公教待遇議題，行政院也已積極處理中。據了解，為強化待遇調整機制，行政院人事行政總處已研擬「軍公教人員待遇調整條例草案」，並依法制作業規定完成相關評估，報至行政院審查完竣，後續待排入行政院院會討論通過後，將依程序送請立法院審議。

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行政院人事總處表示，前開草案規劃重點包含軍公教人員及待遇之定義、年度通案待遇調整之條件、考量因素、調整程序、諮詢會之組成、委員遴聘程序、準用本條例之人員及其待遇或薪酬事項等，其中公教團體代表已併同納入草案條文規範。

至於翁曉玲所提「軍公教人員待遇調整條例草案」，明定軍公教人員待遇調整規範，於消費者物價指數達百分之三時或每四年予以調整，且調整比率不得低於物價成長率之二分之一，成長率為零或負數時，不予調整。此外，更規定除因國家財政經濟重大困難或維護重大公共利益外，行政院不得變更或不予核定審議委員會議決之待遇調整方案。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，民進黨執政時期為軍公教加了四次薪、總計加薪十四％，遠大於馬政府只對軍公教調了一次三％，國民黨做不到的民進黨做到了，軍公教調薪現有的機制運作順暢，否則民進黨任內不會做到四度加薪十四％。

「翁曉玲果然是立法院的違憲之母！違憲上癮又來了。」吳思瑤批判，對於各類的預算權，請尊重行政權，而非片面地用立法來強迫行政權必須增加福利、支出，立法委員不能片面增加政府支出，這是基本的ABC，怎麼任期過半了，這個違憲之母翁曉玲還是搞不清楚。

「自動觸發」未考慮到整體經濟循環

在財政方面，民進黨團幹事長莊瑞雄說明，照顧軍公教合理反映物價，社會都會支持，但要把調薪制度寫成「自動觸發」的法律公式，沒有顧慮到整個財政現況、整體經濟循環。本來行政院是按照景氣、稅收、財政狀況去綜合評估調薪機制，現在把它變成CPI到了就要加薪，四年就要去調整，又要求行政院不得不核定，直接鎖死財政調度的空間，意味著軍公教待遇依法固定只能往上加。

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