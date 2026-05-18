軍事學者：特別預算最具效率 符合國防需求

國軍操作無人機。`（資料照）

在野黨日前聯手通過國防特別條例，大砍四七〇〇億元重要商購、委製和無人系統相關預算，行政院擬循追加預算、另提特別條例等管道因應。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，兩者在立法程序上都可行，但就「效率」而言，特別條例具備時效特殊性，最符合當前台灣國防需求與產業發展。

國防部日前說明，國軍所編八年期、一‧二五兆元原期望是完整的戰力建構，現有許多重要部分被排除，國防部會克服並依照行政院指導，在時間表上也會與美方協調。

請繼續往下閱讀...

蘇紫雲受訪指出，無人機、委製以及台美合作研發生產等部分，具有時效特殊性，以特別預算編列較符合需求。特別預算的編列特色是「包裹式的」，雖然還是會回到年度監督，但至少可以對於年度的預算避免造成排擠效應。他認為，一個特別匡列的財政支持，能讓廠商在研發成本與機具採購上有長期的規劃，這樣子是比較符合國防自主還有落地深耕的需求。

針對台灣防衛需求，蘇紫雲強調，面對少子化的挑戰，人力不足未來一定會影響到兵力的規模。預估八年之後，如果這些無人機等裝備可以快速納入作戰序列，就可以達成用火力、算力來彌補兵力的不足。

在野除了在刪除國防特別條例中的「無人載具及其反制系統」預算後，國民黨立委馬文君又針對中央政府總預算案中的無人機項目提出多項刪除、凍結。國防院研究員沈明室指出，刪凍預算是立委權力，但刪凍時應有充分的說明與理由，方能獲得人民認同。無人機自二〇二〇年以來，已成為世界趨勢與潮流，目前全世界都在追求無人機。台灣在無人機作戰方面的準備還差很多，多使用傳統工具、武器作戰，尚未跟上無人機潮流。

無人機可以保衛國軍生命

沈明室說，戰力的運用與儲備是愈快愈好，刪凍預算不只影響國軍戰力提升，也會影響國內無人機產業發展、規模擴大的進度。在兵源、編現比無法顯著提升的情況下，運用無人機作戰，可以保衛國軍官兵生命，也是在人力不足情況下很好的作戰工具。

談及無人機籌備不足，沈明室說，無人機是作戰資源、作戰工具，一旦不夠，會導致可運用的戰略戰術不足。影響整體防衛作戰能力提升，變得完全沒有嚇阻力。此外，作戰過程中，彈藥工具的不足，也會增加官兵傷亡的機率。他強調，無人機不足與彈藥不足是一樣的，作戰過程中若彈藥不足，就沒有了更多作戰選擇，可能會影響官兵的生命安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法