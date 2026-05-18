蘇巧慧提寵物政見 李四川爭取客家票

李四川（左三）樹林參加客家團體活動爭取支持。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨參加新北市獸醫師公會主辦的守護毛寶貝宣導活動，提出三項寵物政見，包括擴大疫苗施打和健檢範圍、提升夜間醫療量能、擴大實施寵物長照政策；國民黨新北市長參選人李四川昨出席客家團體活動表示，客家鄉親的「硬頸精神」，與工程人腳踏實地、堅持到底的工作態度如出一轍，無論面對多大困難，都會一步一腳印完成使命。

蘇巧慧表示，過去幾年她在立法院推動「獸醫師不開業獎金」政策及「動物醫事助理」制度，希望在津貼、人力上成為獸醫師的後盾，感謝獸醫師公會在傳染病防治、照顧毛小孩等議題上無役不與，未來將繼續和政府、民間單位合作，讓更多好政策可以實踐。

請繼續往下閱讀...

蘇：疫苗施打、健檢、毛孩長照

蘇巧慧說明，未來將擴大疫苗施打和健檢範圍，在面對人畜共通傳染病時，盼補助再擴大；此外，將提升夜間醫療量能，讓願意夜間開診的動物診所獲得政府補貼；期望擴大實施寵物長照政策，不只照顧毛小孩，也創造產業鏈新價值。

李四川昨受訪回應，中央之前推出毛小孩動物用藥新制，後因飼主反對而停辦，他提醒蘇巧慧要跟中央官員詳細研討；至於是否提出寵物政見？他說，會就財劃法所有財源詳細評估後，再向大家報告。

蘇巧慧、李四川昨也先後參加新北市樹林區客屬會承辦的客家藝文匯演公益活動，爭取客家鄉親支持。

李：秉持客家鄉親硬頸精神做事

李四川說，做工程的他從當公務員至今，皆秉持類似客家人的「硬頸」精神，市政建設再困難，仍一步步走下去，若他當選市長，將全力接棒新北市政，盡速推動捷運工程如期如質完成，改善市民通勤環境。

蘇巧慧（前左二）在守護毛寶貝宣導活動提出3項寵物政見。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法