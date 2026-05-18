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    首頁 > 政治

    民進黨冬山鄉長初選落敗 謝燦輝宣布無黨參選

    2026/05/18 05:30 記者游明金／宜蘭報導
    冬山鄉長選舉，民進黨初選落敗的謝燦輝（右）決定以無黨籍參選到底，中為民進黨提名參選人陳鏗芳。（資料照）

    冬山鄉長選舉，民進黨初選落敗的謝燦輝（右）決定以無黨籍參選到底，中為民進黨提名參選人陳鏗芳。（資料照）

    宜蘭縣下屆冬山鄉長選舉綠營鬧分裂。民進黨縣議員謝燦輝欲轉戰鄉長，但黨內初選民調落敗後，經過幾個月思考，他決定以無黨籍參選到底，並強調議員絕非選項，近日已對鄉親發出公開信，表達參選決心。

    宜縣黨部：繼續協調

    宜縣民進黨部主委邱嘉進表示，盼黨內團結一致，希望謝燦輝以大局為重，加入縣長參選人林國漳團隊一起打拚，黨部不放棄最後努力，會繼續溝通協調。

    民進黨宜蘭縣冬山鄉長黨內初選民調去年十一月揭曉，由冬山鄉代表會副主席陳鏗芳勝出，將代表民進黨參選鄉長。民調結果顯示，陳鏗芳三十五．七三％、謝燦輝三十三．四七％，謝以二．二六％差距落敗。

    謝燦輝聲勢看好卻意外落敗，支持者一再勸進；經數月思考，謝決定以無黨籍參選鄉長到底，過程中黨部雖多次協調，希望他繼續參選議員，但徒勞無功。

    謝燦輝近日發出「鄉政『引水人』、燦輝致鄉親公開信」，表達參選鄉長決心。信中提到，議員絕非未來選項，下屆鄉長選舉，他將以「無黨籍」身分參選，秉持不分黨籍、全方位服務的精神，做全民鄉長。

    冬山鄉長期由民進黨執政，一般認為，只要黨內初選過關，大選幾乎勝券在握，但謝燦輝決定參選到底，導致綠營分裂，恐讓選情添變數。

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