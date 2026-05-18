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    首頁 > 政治

    司徒文：習近平將「強制統一」列政治成功指標

    2026/05/18 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    前美國在台協會處長司徒文昨日強調，中國領導人習近平將「強制統一」列為衡量其政治成功的關鍵指標。（記者陳鈺馥攝）

    前美國在台協會處長司徒文昨日強調，中國領導人習近平將「強制統一」列為衡量其政治成功的關鍵指標。（記者陳鈺馥攝）

    川習會後，台灣議題再度成為關注焦點。前美國在台協會處長司徒文昨日強調，中國對台政策已從「和平發展」轉向更具侵略性、更具急迫感的強硬路線，中國領導人習近平將「強制統一」列為衡量其政治成功的關鍵指標。

    司徒文參加「二〇一六至二〇二六 本土政權執政總檢視」座談會時指出，美國對台政策方面，美國總統川普將台灣視為關鍵戰略夥伴與制衡中國的「一張牌」，其任內增加軍售頻率與層級、解除高層官員訪台的自我限制，第二任期更以交易性框架處理台灣問題，將防衛與半導體經濟掛鉤。

    司徒文談及，川普的施政方向是以美國優先，對台政策在軍售方面，有出售F-16V、戰車、飛彈等，支持台灣「豪豬」防衛戰略。川普任內簽署「台灣旅行法」、「台灣保證法」，美國也支持台灣加入世衛等國際組織。不過，川普的「交易性立場」，有要求台灣分擔防衛費。

    司徒文強調，美國在台協會對二〇一六年以來美國對台政策有整體評估，包括在「一個中國政策」框架下，美國對台立場已從「戰略模糊」轉向「更積極主動的支持」。安全合作方面，有定期軍售、對外軍事融資(FMF)、擴大軍事訓練交流。政治與外交也升級，譬如高層訪台增加，放寬官員接觸限制等。司徒文也說，華府一貫反對任何一方單方面改變現狀，此反映了美國兩黨對台灣在印太地區戰略重要性的共識。

    中國對台方面，司徒文示警，中國對台政策已從「和平發展」轉向更具侵略性、具急迫感的強硬路線。中國升高軍事恫嚇、灰色地帶作戰、政治作戰，並在國際上持續孤立台灣。中國多次重申「一國兩制」為統一的唯一可行模式，且不容置疑。中共對統一有急迫性，明確將統一與「中國夢」民族復興目標掛鉤。

    司徒文批評，中國打壓台獨人士，強化對被認定為「台獨頑固份子」的台灣官員加以制裁與施壓。中共運用兩手策略，以武力威脅為後盾，輔以經濟利誘和統戰活動，習近平更將「強制統一」列為衡量其政治成功的關鍵指標。

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