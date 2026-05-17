國民黨中正萬華議員初選「蔣家軍」落馬 張延廷勝出

國民黨北市中正萬華議員初選落幕，由張延廷出線。左起郭音蘭、戴錫欽、張延廷。（記者方賓照攝）

國民黨台北市議員第五選區（中正、萬華）新人初選，由北市府前副發言人郭音蘭、前萬華區黨部主委周世雄、空軍退役中將張延廷「三搶一」，繼十日至十二日佔比七成的電話民調後，昨日進行佔比三成的黨員投票。最終，由張延廷勝出，出身北市府的「蔣家軍」郭音蘭落馬。郭音蘭認為，「七三制」黨員投票率不高，卻佔三成結果，「對新人真的是很大挑戰」，希望黨中央能有討論與調整。

國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽說，國民黨台北市各區提名作業已完成，卅一席名單底定，彙整之後將送交黨中央。另外在平地原住民部分，現任議員李芳儒已完成登記。至於涉詐領助理費的山地原住民李傅中武未領表，戴錫欽說，山地原住民可能會稍微延後一下，市黨部再跟中央繼續溝通，看透過徵召或其他方式產生提名同志。

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郭音蘭說，感謝可敬的對手，但還是想再強調，這次議員選舉初選「採七三制是史無前例」，昨投票率截至中午只有十多％， 這樣的投票率卻佔整個初選三成結果，這對於新人來說真的是非常大的挑戰，也希望發生在她身上的事情，可以讓中央對這個制度再進行些調整與討論。

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