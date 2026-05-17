選舉首站開跑 沈伯洋與議員參選人同台

民進黨市長參選人沈伯洋（前排左）昨前往大龍峒保安宮參香，帶領議員參選人一同亮相。（記者劉信德攝）

民進黨正式提名立委沈伯洋參選台北市長，昨首個競選行程到大龍峒保安宮，並帶領中山、大同區市議員參選人顏若芳、林亮君、林子揚、賴俊翰一同亮相，連被停權的現任議員陳怡君也到場合體。沈伯洋在致詞時逐一介紹各議員專業與政績；沈也說，將設置網站專門收集市民意見，作為政策推動基礎。沈伯洋參選後，藍營立委、議員、參選人全體動起來猛攻，沈昨提到北市老公寓裝設電梯進度緩慢，北市都市發展局傍晚就迅速發新聞稿回擊，全面進入選戰模式。

沈伯洋說，台北隊將出發，未來將遇到各式挑戰，他也提到，要與年輕人拉近距離，只靠年紀輕不夠，要提出能打動年輕人的政策，比如很多人來台北打拚需要第一桶金，現在很多城市都有城市基金，能否直接到位幫助才是重點。並表示，不能只在象牙塔裡空想政策，一定要收集在地意見，接下來也會設置網站專門收集全台北市民意見，進而形成具體政策。

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沈︰將設網站收集市民意見 推動政策

沈伯洋說，保存文化與現代科技，如何融合才是城市發展方向。他舉例，老宅延壽方案北市走得非常慢，政府有電梯補助卻沒有進行，另外樓梯夠不夠寬？有沒有輔具讓年長者可更容易上下樓梯？這些簡單事情，卻未見發展。

提公寓裝電梯慢 市府︰申請全國第一

針對沈伯洋發言，北市都發局晚間火速發新聞稿回擊，稱北市老宅延壽計畫比中央早十一年，「電梯加碼辦」在市長蔣萬安任內佔立案總數近六成，申請量也是全國第一。另蔣上任後於「都更八箭」推出「電梯加碼辦」，透過降低申請門檻、簡化審查程序、提供分期撥款等措施，持續優化制度、提升民眾申請意願。

沈伯洋也被問到過去說雙城論壇恐成滲透破口，北市府要求道歉看法，他表示，這是定義問題，滲透不是指有人被挖角變成對面的人，那是間諜；滲透可能包含資料被拿走，比如說市府把交通數據交給對方，這也是一種滲透，所以玩這種名詞、字眼上遊戲沒有意義，重要是，要跟世界各國交流沒有任何人會反對，但要有效益，沒有效益的交流就不值得舉辦。

對此，北市府副發言人葉向媛表示，請沈伯洋具體說明，雙城論壇中什麼樣的交通數據，造成台北被滲透、成為破口？並反問，一個身為法律人的立法委員，原來可以不用舉證就先抹黑嗎？這不就是認知作戰嗎？

民進黨市長參選人沈伯洋前往大龍峒保安宮參香，媒體大陣仗將他團團圍住。 （記者劉信德攝）

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