民進黨桃市黨部主委改選 張火爐對戰湯蕙禎

民進黨全國黨代表、各市縣黨部主委與黨員代表將於五月廿四日投票，民進黨桃園市黨部公告第一到第六投開票所，黨員依通知單上的地點前往指定投開票所，其中，桃園市黨部主委由前主委張火爐對決前立委湯蕙禎，誰能出線、可否帶領綠營贏回桃園執政權，各界關注。

連同黨代表 於24日投票

民進黨提名前法務部政次黃世杰參選下屆桃園市長，市黨部主委改選對於能否輔選贏回地方執政權格外重要，因現任主委黃傅淑香無意連任，由張火爐、湯蕙禎報名競爭；張火爐曾任兩屆縣議員、一屆市議員、跆拳道協會副理事長等，湯蕙禎是前桃園市長鄭文燦任內民政局長、曾任不分區立委，兩人的經驗與實力都備受肯定。

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地方人士指出，年底選舉，黃世杰扮演挑戰者，對象是現任市長張善政，市黨部主委為選舉重要操盤手，不論張火爐、湯蕙禎誰勝出，都必須在選戰中擔當起協調派系與整合資源等責任，並精準掌握選舉議題操作。

民進黨桃園市黨部表示，已將全國黨代表、市黨部主委、市黨員代表選舉公報寄出，黨員應依照通知單上地點，於五月廿四日上午八點到下午四點，攜帶國民身分證、印章前往指定投開票所投票。

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