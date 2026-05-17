籲鄭勿拿馬身體狀況來混淆事情 趙：對馬最大傷害和侮辱

前中廣董事長趙少康。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文前天出席國民黨內部空戰培訓課程，有提及「前中廣董事長趙少康說話沒人信」、「前總統馬英九身體狀況不好」等發言。趙少康昨天受訪表示，馬英九曾打電話給他，而且馬的身體好不好，跟馬的幹部有沒有違法事兩件事，鄭拿馬的身體狀況來說「都是馬英九亂講」，這才是對馬最大的傷害和最大的侮辱，「你們口口聲聲講保護他，其實你在傷害他了」。

馬打電話給趙 說要去法院爭個公道

鄭麗文前天被問及國民黨副主席蕭旭岑被馬英九指控「違反財政紀律」是否為真？她稱馬英九身體狀況不好，希望他的家人儘速去安排處理，不要再讓馬英九上新聞。鄭麗文事後澄清，她是回應「蕭副主席已經是仁至義盡」，但沒否認有說馬的狀況不好。

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趙少康表示，鄭麗文不要老是拿馬英九的身體來講馬，「事實是事實、身體歸身體」，不理性的人才會混在一起。因為馬打電話給他，說他們都說他失智，但這是兩回事。

鄭麗文不能說馬英九身體好不好跟馬的幹部有沒有違法是一件事，這是兩件事情，要有憑據，相信馬英九基金會會拿出憑據來。

趙少康說，鄭麗文等人一直逼馬英九用他的身體來掩蓋其他的事情，「以我對馬英九的了解，他會到法院去去爭個明白的」。因為馬在電話裡跟他說，自己現在已經不是法務部長，沒辦法指揮檢察官，但可以到法院去爭個公道。鄭麗文等人還在講馬的身體，到底有沒有真的搞清楚馬的個性？

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