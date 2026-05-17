鄭稱發言被扭曲 趙少康促公佈全程錄音

針對日前國民黨黨主席鄭麗文發言掀波，前中廣董事長趙少康昨表示，縣市長參選人不要管黨中央了，該做什麼就做什麼。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文日前稱「鄭習會」會讓年底選舉加分，她前天還傳出在內部空戰訓練課程說「已搞定了北京，接下來搞定華盛頓，選舉就好選了」。前中廣董事長趙少康昨表示，近日看到國民黨許多（縣市長）參選人的民調讓他很憂心，「黨中央怎麼樣真的不要管他了啦、黨團也不要管黨中央了！」參選人把選舉選好最重要。

縣市長選將民調令人憂心

國民黨及鄭麗文昨回應，培訓活動全程均有錄音，鄭麗文發言並未提及任何一位前任主席，更無所謂「敗光光」等言論，是部分媒體及有心人士刻意曲解。趙少康則回應，既然沒國家機密，就請國民黨公佈全程錄音，鄭是不是說了十個，只否認其中一個？

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趙少康說，國民黨很多的縣市長都已經提名了，他還是希望大家好好去努力，黨團該做什麼就做什麼，地方參選人該做什麼就做什麼，把年底的選舉選好才最重要。媒體詢問，如果沒選好鄭麗文要負責嗎？趙說，要不要負責是鄭麗文自己決定，別人也很難勉強她。

鄭麗文的路線是否黨意大於主流民意？趙少康嘆氣說，最近看幾個很重要的縣市（長）參選人的民調都有一點緊張，他很憂心，黨中央要不要想想看為什麼會這樣？這些參選人都很優秀，原來民調是大贏，為什麼最近都往下掉呢？黨中央要不要檢討，想想要怎麼補救？

對於傳出鄭麗文在空戰培訓課程批評「趙少康說話沒人信」、「前總統馬英九身體差」，以及「前面的人把國民黨敗光」等發言，國民黨稱是誇大扭曲報導；但趙少康昨受訪表示，「我透過小編去查證了兩個學員，都說她的確有這樣講」。

查證鄭麗文的確有這樣講

趙少康表示，現在能選出鄭麗文是國民黨積來的德，鄭說自己把北京都擺平（搞定）了，「我想川普到現在為止也不敢講他把北京擺平了」；鄭又說訪美就把華盛頓也擺平（搞定）了，還說自己可以去和川普見面，甚至還有人說她會得諾貝爾和平獎。趙大酸，二〇二六年國民黨光靠鄭主席一定就能夠大勝，二〇二八年一定可以把總統、副總統的寶座搶下來。

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