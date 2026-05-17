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    首頁 > 政治

    川普對習涉台談話已讀不回 學者：戰略模糊有效嚇阻北京

    2026/05/17 05:30 記者方瑋立／台北報導
    學者昨表示，川普在對台軍售及台海問題上展現「彈性的外交藝術」，美方在北京對台灣問題「只聽不講、已讀不回」，堅守美台「六項保證」框架，並維持戰略模糊態度，對北京產生相當的嚇阻效果。（法新社）

    學者昨表示，川普在對台軍售及台海問題上展現「彈性的外交藝術」，美方在北京對台灣問題「只聽不講、已讀不回」，堅守美台「六項保證」框架，並維持戰略模糊態度，對北京產生相當的嚇阻效果。（法新社）

    「川習會」落幕，美國總統川普在峰會結束後才談及台灣。學者昨表示，川普在對台軍售及台海問題上展現「彈性的外交藝術」，美方在北京對台灣問題「只聽不講、已讀不回」，堅守美台「六項保證」框架，並維持戰略模糊態度，對北京產生相當的嚇阻效果。

    國家安全研究學會昨舉辦「川習會後的美中台關係」座談會。中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛指出，這次北京川習會過程中，中方雖主動提及對台軍售，但川普在公開場合或北京土地上均未表態，直到上了空軍一號才表示了解中國立場，並強調要跟台灣領袖「談一談」，此舉實質維持了美國歷任總統「對台六項保證」既定立場，即不與中方討論美台軍售，而是直接與台灣溝通。

    川普展現「彈性外交藝術」

    王智盛分析，這次川習會在對台議題上呈現「三個沒有」，第一是「沒有對話」，美方只聽不講；第二是「沒有改變」，川普對台政策沒有任何改變；第三是「沒有承諾」，無論軍購或台灣未來走向，川普皆未做出承諾。

    針對川普稱不希望美軍飛越九千五百英里來台馳援，王智盛解讀，當習近平問若對台動武美國是否出兵時，川普維持一貫模糊保留空間，「美軍會不會來，可能只有川普一個人知道」，讓北京不確定打擊與影響，進而不敢輕舉妄動，某種程度給予北京相當大的嚇阻，也展現了川普在台灣議題上的彈性外交藝術。

    美方保留對台政策操作空間

    台北醫學大學通識中心教授張國城指出，川普公開表示沒有對習近平在台灣議題上做出任何承諾，代表美方仍希望保留對台政策的操作空間與戰略籌碼，而非立刻把台灣議題交易出去。他強調，政府近日推動軍購特別預算條例並在立院通過，雖內容打折，但凸顯朝野對捍衛台灣安全與主權有共識與底線，「自助而後人助」對美中雙方都皆有不可忽視的作用。

    中華經濟研究院大陸所教授王國臣補充，美中之間僅有單純採購協議，不足以構成川普「賣台」籌碼，「台灣沒那麼不值錢」。今年一月台灣對美出口占美國全球進口比已達八．三％，首度超越中國的七．五％，只要台灣持續鞏固實力，全球各國將更加重視並爭取與台灣合作。

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