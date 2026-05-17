川習會落幕 藍委：國安單位應向立院提專報

「川習會」落幕，立法院國民黨團書記長林沛祥昨表示，國安單位應針對川習會向國民及國會進行專題報告。（路透）

許宇甄：執政黨應溝通軍購順序

川習會落幕，美中兩國領袖對台態度受到國際關注，立法院國民黨團書記長林沛祥昨表示，國安單位應針對川習會向國民及國會進行專題報告；立委許宇甄呼籲執政黨應主動與在野黨領袖、黨團就實際作戰需求、軍購優先順序及財政可行性進行務實溝通，而非將所有監督聲音貼上「疑美」、「反國防」標籤。

盧秀燕：要對自己國家有信心

台中市長盧秀燕昨表示，中美雙方談了什麼，「或者有沒有暗盤」，我們要對自己的國家有信心。立法院副院長江啟臣認為，習近平在峰會開場媒體聚集時，便直接拋出「台獨與台海和平水火不容」的紅線；而川普選擇在離開北京、登上飛機後才透過專訪與釋出訊息，挑明美方底線在於「維持現狀」，也直白警告不會為台獨出兵或給予無條件的軍事支持，充分展現其交易型的利益導向與「共管默契」。

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林沛祥指出，當川普直接說出美國不會為其他國家的獨立去做出無限制的支持，國安單位應該針對川習會向國民及國會進行專題報告，未來不管是國安，還是科技經貿各方面的發展，中華民國應該如何應對未來的情勢。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，川普發言證明台灣安全不能寄託在大國善意上，美國有其自身利益盤算，台灣應提升自身實力與價值，民進黨過去宣稱台美關係堅若磐石，但川普卻違反「六項保證」與中國討論對台軍售，賴政府國安單位事前是否掌握、如何因應，應清楚向國人報告。

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