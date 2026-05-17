川習會落幕 綠委：軍購決策不容第三國置喙

「川習會」落幕，民進黨立委王定宇昨受訪表示，面對中國有關台灣議題的頑固態度，美國採取戰略模糊因應，這對台灣而言是最好的處理方式。（路透）

美國總統川普接受「福斯新聞」專訪時強調，美國對台政策並未改變，盼台海雙方降溫，也不希望有人搞獨立。民進黨立委昨分析，川普對於台灣議題沒有順著中國，以相對模糊的方式處理；且台灣的軍購決策不容許第三國置喙，更不能讓中國決定。

王定宇：美戰略模糊因應北京 對台灣有利

民進黨立委王定宇受訪評估，從官方文件通稿、談話等面向，可看出美國政府對台政策完全沒變，面對中國有關台灣議題的頑固態度，美國採取戰略模糊因應，這對台灣而言是最好的處理方式。

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外委會召委陳冠廷指出，美國長期以來的實際行為，包括軍售的數額與品項都呈現持續性、漸進性提升趨勢，川普並未因中國的壓力而做出特定決策，顯示軍售案走向沒有出現根本性改變，外界對於美中「共管台灣」的疑慮，在現階段也未獲得事實支撐。

王定宇表示，國防特別預算被削弱，恐讓美國盟友懷疑台灣自我防衛的決心。他解讀，川普預告「要與治理台灣的人談」的意思是，台灣人須更加重視台灣的安全，核准下一筆軍售前，「我想聽聽你們的想法，你們到底在不在意自己的安全」。

陳冠廷：美台磋商軍售議題 既有體制做法

陳冠廷說，川普的話應理解為，將與台灣的執政團隊進行對話，並就軍售議題展開磋商與溝通，這些都是過去既有體制中的正常做法。因為在軍購議題上，台灣不容許第三國置喙，更不能讓中國決定台灣的防衛需求。

民進黨團副幹事長陳培瑜則說，國民黨主席鄭麗文等人一直想把「台灣不要惹中國生氣」包裝成和平論述，但很多台灣人越來越能看清，若所謂和平是台灣不能講述自己的立場、不能保護自己、甚至遇到壓力就先低頭，最後失去的，往往是習以為常的自由與生活方式。

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