川賴通話？ 外交部：要進一步確認

「川習會」十五日落幕，美國總統川普在返程的空軍一號訪談中回應對台軍售問題，預告將和「目前治理台灣的人」溝通再做決定。（路透）

川普：將與「治理台灣的人」談軍售

美國總統川普在川習會後強調對台政策不變，並透露他將與「目前治理台灣的人」談話後，很快會做出對台軍售的決定，外界關注川普與賴清德總統是否通話。外交部次長陳明祺昨表示，美方尚未對我方進行簡報，會再做進一步確認。他指出，這是一場在飛機上的隨機談話，其中有很多內容，包括川普談話真實用意為何，都還會進一步瞭解。

2016年12月 蔡曾與甫當選總統川普通話

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回顧二〇一六年十二月，時任總統蔡英文曾與甫當選美國總統的川普進行通話，雙方就未來施政重點分享看法與理念，包括促進國內經濟發展及強化國防等議題。蔡向川普表示，期盼能強化台美雙邊互動與聯繫，建立更緊密的合作關係。

這通電話進行超過十分鐘，也是一九七九年中華民國與美國斷交以來，中華民國的總統首度與美國總統當選人進行歷史性對話。

針對川普提及，關於下批規模達一四〇億美元的軍售案議題，會再和治理（runs）台灣的人談談。外交部第一時間聲明，美台軍售不僅是美國明載於「台灣關係法」中對台的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻。我國感謝川普總統自第一任期以來，對台海安全的持續支持，上一批宣布的軍售金額更達歷史新高。

陳明祺：會持續與美方溝通軍售

陳明祺重申，美台軍售本是區域和平穩定的基石，美方高層多次強調對台政策立場沒有改變，台灣對軍售的立場也沒有改變，加強國防決心、同時願意投資國防建設，是國家生存的基本。

至於對一四〇億美元軍售是否有信心，政府基於台美默契，在美方尚未知會國會前不會主動揭露，外交部對此也沒有評論。但陳明祺說，政府會持續就往後軍售與美方溝通，台灣最重要的還是必須展現願意防衛自己的決心及資源投注，這才是關鍵所在。

總統府發言人郭雅慧指出，眾所周知，中國持續升高的軍事威脅才是包括台海在內印太區域間唯一的不安全因素，也是當前第一島鏈國家與美方合作，積極強化防衛的原因，台灣不能也不會例外。

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