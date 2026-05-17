川普說「不希望有人宣稱要走向獨立」》總統府：中華民國主權獨立 不爭事實

國總統川普結束訪中行程在接受「福斯新聞」專訪時指出，他希望中國與台灣的局勢能維持現狀，不希望有人因為覺得有美國支持就宣稱要走向獨立。（路透）

外交部：台灣未來 台灣人自己決定

美國總統川普結束訪中行程在接受「福斯新聞」專訪時指出，他希望中國與台灣的局勢能維持現狀，不希望有人因為覺得有美國支持就宣稱要走向獨立。外交部政務次長陳明祺昨受訪強調，「中華民國是一個主權獨立的國家，這是非常確定的事實」，並重申我國與中華人民共和國互不隸屬，「只有台灣二三〇〇萬人民才可以透過民主的方式來決定我們自己的未來」，這是不變的立場。

陸委會：謹慎應對 持續與美方溝通

陸委會副主委沈有忠也說，我國當前政策一向就是致力於維持台海和平穩定的現狀、維持中華民國的生存，台灣的未來由台灣二三〇〇萬人共同決定，並與友盟國家合作深化民主發展。他表示，對於川普總統的談話，我方當然會謹慎應對，並持續與美國保持溝通，區域穩定是台美雙方共同的利益，未來必定會共同合作。

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總統府發言人郭雅慧表示，持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是總統賴清德向來的主張，也是熱愛自由民主的二三〇〇萬台灣人的不變堅持。中華民國是主權獨立的民主國家，這是不爭的事實，北京無權對台灣有所主張。

至於外界質疑川習談及對台軍售，是否觸犯美「對台六項保證」中不事先與北京磋商對台軍售的承諾？陳明祺指出，川普已說明是習近平主動提起此事，具體談話內容仍需進一步了解，但美方一貫立場就是願意支持台灣國防，這也包含在國務卿魯比歐與川普總統所說「對台政策不變」的範圍之內。

沈有忠也說，川普特別強調他並沒有在台灣或軍售議題對於中方有任何的承諾，「這是非常重要的一個訊號」。針對外界質疑美方對台「六項保證」是否遭到挑戰，沈有忠直言，「這都是過多的超譯，國人不必過度擔心」。

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