雙城論壇攻防》沈伯洋指沒效益當選停辦 蔣：要封殺僅存官方交流？

針對雙城論壇議題，台北市長蔣萬安昨表示，難道要封殺僅存的官方交流嗎？民進黨市長參選人、立委沈伯洋則反擊，效益極低才是被質疑的關鍵 。（記者田裕華攝）

首都市長選戰逐漸升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋批評，台北上海雙城論壇沒效益，如當選會停辦。台北市長蔣萬安昨回應，幾次的民調都有超過七成民眾支持兩岸間對話交流，也有超過六成支持台北跟上海的雙城論壇舉辦，雙城論壇是目前兩岸之間僅存唯一的官方溝通管道，「難道要完全封殺兩岸之間目前僅存的官方交流嗎」？

沈：效益極低才是被質疑的關鍵

沈伯洋反駁說，蔣萬安搞錯了，沒有人反對交流，但若調查是否贊成與紐約、巴黎等城市舉辦「無限城論壇」，相信也是六、七成民意支持，雙城論壇效益極低才是被質疑的關鍵，交流是否有效益，才是大家關注的事情。他主張的「無限城論壇」可包含上海，但上海本身卻沒有「無限城」。

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對於台北市府指出，雙城論壇效益高低的說法，應該詢問陸委會。沈伯洋強調，若一個城市連論壇效益都無法承擔、還要詢問中央，「到底地方政府存在是為了什麼？」

北市府副發言人葉向媛表示，台北與上海在論壇上，取得中方鬆綁中客團來台的成果，但中央說要透過小兩會，從那時刻開始就是「北市已經談出階段結果，剩下就是中央要處理」。她批評說，一個立委就算對市政不熟，也不能對國政不熟，一直找人來洗「蔣萬安都是推給中央」，反而會突顯心虛，以及對政策權責不熟的事實。

針對雙城論壇議題，台北市長蔣萬安昨表示，難道要封殺僅存的官方交流嗎？（記者方賓照攝）

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