高金涉貪案 最快月底偵結

立委高金素梅涉嫌詐領補助款等案，最快將於本月底或六月初偵結。圖為高金之前出庭情形。（資料照）

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領補助款，檢調另查出，她疑似透過人頭公司違法輸入中國製快篩試劑，並藉由其成立的「原住民多族群文化交流協會」向政府機關申請、詐領補助。台北地檢署日前第三度傳喚高金到案說明，歷經三小時訊問後獲請回；據了解，北檢昨下午已再傳喚人頭助理楊昀儒，以進一步釐清資金流向及補助申請過程。

高金三度應訊均否認犯行

高金素梅涉嫌詐領補助款等案，北檢今年二月發動首波搜索後，當時聲押高金國會辦公室前主任、現任助理張俊傑獲准。由於張俊傑羈押禁見期限將於六月十日屆滿，承辦檢察官黃冠中近期已加速提訊釐清案情，本案最快將於本月底或六月初偵結。

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檢調今年二月曾兵分卅路發動搜索、約談本案十七名被告；二月十一日凌晨，高金素梅在北檢複訊時因身體不適，因此先行請回並限制出境、出海；二月十三日再度傳喚到案，檢方偵訊後認定涉犯貪污治罪條例、刑法詐欺及偽造文書等罪嫌，諭知一百萬元交保。據悉，高金於本月十三日應訊時仍不認罪，歷次三度偵訊均否認犯行。

檢調原以國安法立案偵辦，後續查出高金涉貪，包括涉嫌利用人頭助理向立法院詐領補助費、違法輸入中國製快篩試劑且疑非供自用，以及透過「原住民多族群文化交流協會」向原民會及國營事業詐領補助款，全案朝利用職務機會詐取財物、違反醫療器材管理法及詐欺等罪嫌方向偵辦。

檢調先前懷疑，高金素梅疑似與辦公室前主任張俊傑，利用前助理作為人頭詐領補助款；由於張男角色關鍵、疑似扮演「防火牆」，已於二月複訊後被收押禁見。據悉，高金素梅當時對包括助理費等犯行，均表示不知情。

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