徐錫祥代理檢察總長 鄭銘謙：法律未明文限制代理期限

總統賴清德日前提名最高檢主任檢察官徐錫祥為檢察總長被立院否決，後續指定徐為「代理檢察總長」。（資料照）

總統賴清德日前提名最高檢主任檢察官徐錫祥為檢察總長被立院否決，後續指定徐為「代理檢察總長」。民眾黨立委許忠信昨天在立法院總質詢表示，此舉恐架空立院人事同意權，形同「惡例」。法務部長鄭銘謙回應，指定代理是為保障人民訴訟權並依循往例，且法律並未明文限制代理期限。許忠信追問是否承諾三個月內重新提名、避免長期代理？行政院長卓榮泰強調，提名為總統職權，且法律規定的出缺態樣並不相同。

對於徐錫祥被國會否決卻仍代理檢察總長，民間司改會日前也發出聲明表示，指定被否決者代理檢察總長，等同變相架空人事同意權，將損害檢察公信，且缺乏法律依據及民主正當性，恐創憲政惡例。

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許忠信指出，檢察總長對國家司法制度重要性不可一日或缺，若採代理檢察總長，是否會架空立法院人事權。

鄭銘謙表示，檢察總長人選未獲立法院同意，確實令人可惜；但目前代理檢察總長者，是以最高檢察署主任檢察官身分依法代理職務。他也舉二〇一〇年檢察總長陳聰明辭職，由曾勇夫與林偕得兩位主任檢察官代理總長職務；二〇一四年檢察總長出缺時，也由林偕得代理為例，這次代理安排同樣是依循慣例辦理。許忠信表示，「這是惡例，不能夠再繼續。」

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