卓揆19日專案報告國防條例 立院若同意籌編20日加開院會

立法院昨召開黨團協商，各黨團同意十九日下午邀行政院長卓榮泰提出國防特別條例專案報告。（記者方賓照攝）

立法院昨召開黨團協商，各黨團同意十九日下午邀行政院長卓榮泰提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告；若經立法院同意，政院廿日中午前將特別預算案送至立法院，下午再邀卓揆等報告編製經過並備詢，詢答完畢後即交審查。對於專報內容是否已準備好，卓揆受訪時表示，將按立法院安排時間進行。

立法院八日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列七八〇〇億元，明定第一批軍購發價書預算上限三〇〇〇億元、第二批軍購發價書預算上限四八〇〇億元，行政院於條例通過後一個月內提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案，並於二個月內送立院審議。

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江啟臣昨召集朝野協商，各黨團同意十九日邀卓揆率同相關部會首長列席，提出專案報告並備質詢，由國民黨團、民進黨團各推派三人、民眾黨團推派一人進行。

協商結論表示，專案報告後，如經立法院同意籌編第一批發價書採購特別預算案，則於廿日下午加開院會，與十五日、十九日合併為一次會，請行政院於廿日中午以前將特別預算案送至立法院，各黨團同意將其增列納入院會報告事項，並於廿日下午邀請卓揆與國防部等相關部會首長列席報告該特別預算案編製經過並備質詢。

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