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    首頁 > 政治

    藍白表決立院延會至8月31日 綠：替涉案立委撐保護傘

    2026/05/16 05:30 記者林欣漢、陳政宇／台北報導
    民眾黨團昨於院會提出修正動議，建請本會期延長開會至今年八月卅一日，並獲表決通過。（記者方賓照攝）

    民眾黨團昨於院會提出修正動議，建請本會期延長開會至今年八月卅一日，並獲表決通過。（記者方賓照攝）

    立法院民眾黨團四月十日提案，建請立法院本會期延長開會至今年七月卅一日，藍白以人數優勢將該提案逕付二讀，後經朝野協商無共識。民眾黨團昨於院會提出修正動議，建請本會期延長開會至今年八月卅一日，並獲表決通過。

    民進黨政策會執行長吳思瑤表示，立法院砍國防、擋預算，延會到底有什麼正當性？立法院不只成了反對自己國家的場域，更淪為違法犯罪者的天堂。

    民進黨立委賴惠員指出，參選嘉義市長的民眾黨前立委張啟楷日前才脫口說，延會是為了「幫國民黨撐傘」，替涉案立委延長會期中的保護效果。她呼籲，有案就面對司法，有預算及法案就趕快審，不要一邊高喊司法正義，一邊躲在法律傘後面，掩蓋正事不做的失職責任。立委郭昱晴也說，一堆國民黨立委接連被司法調查、案件纏身，急著把會期無縫接軌，當成個人司法風險的避風港。

    立法院會期每年二次，自行集會，每年二月至五月底，以及九月至十二月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。民眾黨團昨提出修正動議，以審議總預算案等理由，建請立法院本會期延長開會至八月卅一日。

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