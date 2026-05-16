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    首頁 > 政治

    稱馬身體差 家人快帶回家 鄭麗文：發言內容被扭曲、誇大與誤導

    2026/05/16 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    鄭麗文開地圖砲

    鄭麗文開地圖砲

    國民黨主席鄭麗文昨出席國民黨內部培訓課程，傳出稱前中廣董事長趙少康說話沒人信、前總統馬英九身體差，以及前面的人把國民黨敗光等發言。國民黨及鄭麗文昨晚均在臉書表示，相關內容多有扭曲、誇大與誤導之處，與事實明顯不符，特此澄清。

    鄭盼維持馬的體面

    國民黨表示，針對馬英九狀況，鄭麗文在會中表達，因馬英九的狀況就是不好，所以希望馬家人能夠盡快做一些安排和處理，讓馬得到比較好的照顧，「我還是竭盡一切去維持他的體面」。

    國民黨表示，學員也問到關於趙少康近日相關言論是否屬實，鄭麗文表示，趙許多情緒性的發言並非事實，「但因為他是趙少康，所以也不需要針對他、讓外人看笑話。」

    鄭麗文也表示，有報導稱她說「過去十年百廢待舉，前面的人都把國民黨敗光光」，同樣並非她實際發言內容。她是說，相較民進黨，國民黨的組織荒廢已久，雖然立委及議員還能夠繼續維持地方組織，但是跟過去不能相比，國民黨也不用再自欺欺人，以為還有著龐大陸軍，國民黨擁有強大組織的時代早就不存在超過十年了。

    國民黨強調，今日課程屬不公開之內部培訓，卻有人刻意曲解鄭主席發言內容，甚至向媒體片面放話、惡意操作，其心可誅，在此鄭重澄清，希望各界不要再以訛傳訛。

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