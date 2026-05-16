焦點評論》誰替北京完成未竟之功

鄭麗文昨天高調直播，援引早已被川普原文澄清的假消息，絕非普通的政治口水。（記者羅沛德攝）

記者陳政宇／特稿

北京天壇前出現一陣沉默！當記者三度追問「有談到台灣嗎？」站在習近平身旁的川普選擇已讀不回。中共原期待透過立法院大砍軍購預算、操弄台美關係，將「台灣牌」順勢包裝成美中談判籌碼，但緊接出現的報復性反應，則是台灣內部扭曲川普發言的認知作戰，急著彌補被這段空白填滿的挫敗。

此次峰會，中國官媒反覆強調「台灣問題是中美關係最重要問題」，意在迫使華府公開承認，台灣議題必須優先處理。然而，白宮會後摘要對台灣隻字未提，國務卿魯比歐明確表示對台政策未變、軍售議題更非峰會重點。北京試圖對外包裝「美中共同處理台灣問題」形象，在美方的冷處理下無從著力。

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值得警惕的，反而是峰會之外的台灣內部。川習會前，部分在野黨人士及輿論系統，已開始鋪陳「台灣將被交易」等說法。待峰會落幕，這套論述非但未收斂，甚至升級為「川普沉默等於放棄台灣」、「美中已形成新紅線」，並在社群平台上集中擴散。從時間序列觀察，這種敘事的嚴重性，在於它與北京對台宣傳邏輯之間高度同步性。

立法院本月八日大幅刪減國防特別預算，國台辦將台灣軍購定調為向美國交「保護費」，多個短影音與社群網站同時集中操作「軍購無用論」，目標要瓦解台灣社會對自我防衛的意志。這也是魯比歐所點破的認知戰，中國最理想的情境是，讓台灣自願性地接受統一。

台灣不是第一次面對「疑美論」攻勢。從一九九六年台海危機，北京以飛彈放大台灣對美國是否出手的疑慮，到二〇二二年烏俄戰爭的「今日烏克蘭、明日台灣」論述，北京多次透過外部事件，動搖台灣對盟友的信任感。鄭麗文昨天高調直播，援引早已被川普原文澄清的假消息，絕非普通的政治口水。

川普的沉默，拒絕讓中共定義台灣議題。那麼，台灣此刻是否有人裡應外合，努力替北京完成華府拒絕做的事，散播與中共大外宣共振的錯假詮釋？國民黨直播間裡的言外之意，其實不言自明。

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