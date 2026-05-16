綠：鄭麗文引假訊息批賴 荒謬失格

川普原文與中譯／鄭麗文說法

國民黨主席鄭麗文昨引用一則美國總統川普談話截圖，指控川普說台灣總統賴清德兩岸政策錯誤，才是導致戰火的重要原因。民進黨反批，這是典型的錯假訊息操作，且來自於中國官宣的周邊系統，該訊息將川普原文中的「美國」置換為「台灣」，屬典型資訊操弄與認知作戰，痛批鄭麗文荒謬失格。

「鄭扭曲川普談話 製造疑賴論」

鄭麗文昨主持國民黨YouTube頻道《KMT直球對決》首播，指川普日前公開表示：「如果台灣有一個合適的總統的話，兩岸就不會有戰爭的危險」，就差一點沒有點名賴清德總統。這番話是指台灣領導人錯誤的兩岸政策才是導致戰火的重要原因；若兩岸發生衝突，我們起碼要負起一半的責任。

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鄭麗文還說，川普不斷強調在他任內台海不會發生戰爭，想來這不只是川普個人的願望跟保證而已，應該也取得了來自北京某方面的默契或是承諾。民進黨不能夠再自欺欺人，頑固的走「兩國論」路線下去。

民進黨十四日已經針對網路這則川普聲稱「台灣有合適總統就不會導致衝突」的截圖，找出川普談話原文，澄清川普原意是指「美國自己的總統」，卻被惡意剪輯去脈絡化，造謠稱川普指賴清德不是「對的總統」。

民進黨發言人李坤城表示，相關惡意扭曲短影片，已被揭露是典型的錯假訊息，且來自於中國官宣的周邊系統，不知鄭麗文是連起碼的分辨能力都沒有，直接引用網路的中國資訊？還是外文出現障礙，無法理解川普的完整談話內容。

李坤城說，把川普語意中的「美國」曲解成「台灣」，再造謠川普批評賴總統，即認知作戰中典型的「洗訊息」。鄭麗文為政治利益故意扭曲事實，將重要外交談話操作成攻擊素材，意圖製造「疑賴論」，足見荒謬與失格。如果鄭連完整的公開發言都能曲解，難以想像未來出訪美國時，與美方互動時繼續傳遞何種錯誤訊息與錯誤立場？這才是國人真正憂心的。

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