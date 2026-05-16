日媒評川習會：美中選擇「暫時維持穩定」

對於為期兩天的美中「川習會」，主流日媒十五日的社論不約而同點出雙方領導人透過這次會談選擇「暫時維持穩定」。 （法新社）

美中「川習會」在睽違近九年後於北京登場，日本包括讀賣、產經、朝日等主流日媒，十五日均以社論評論這次會談，不約而同認為，雙方領導人透過這次會談選擇「暫時維持穩定」。至於中方在會談中，對台灣問題表現出較於以往更為強硬的態度，美國專家認為這是「一大失敗」，這將觸怒美國保守派，引起反效果。

北京對台灣議題更加強硬

美專家：將觸怒美保守派

產經指出，川普鑑於其支持率低迷且秋季期中選舉將近，所以認為從習近平獲取實際利益更為明智；而習也未能找到扭轉中國經濟低迷局面的辦法，接連清洗共產黨和軍方官員顯示其權力基礎的不穩，與美國衝突升級對他而言無疑是不可取的。

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日本綜合研究所研究員吳軍華在時事通信的訪談中指出，此次美中領袖會談最大的目的，在於「管理對立」。兩國雖然已處於完全競爭關係，但彼此都認為現在還不是正面對決的時機。神田外語大學教授興梠一郎也表示，在台灣問題上，中國可能並無足夠強大的籌碼，能迫使川普採取更進一步的行動。今後只要中國經濟沒有出現戲劇性改善，中國對美國恐怕仍將持續處於守勢。

不過，讀賣的社論中也指出，雙方懸而未決的問題仍未解決，結構性衝突也未能化解，其中最典型的問題就是台灣。朝日在社論中指出，如果台灣成為美中交易的對象，將對東亞安全保障造成嚴重影響，也關係到美國外交的可信度。

每日新聞訪問前白宮國安會官員韋德寧。韋德寧表示，關於台灣問題，美中雙方立場和過去一樣並無變化，但中國外交部公布的發言語氣，比他原先預期得更加強硬。韋德寧並指出，在美國國內，以保守派為主的反彈正在擴大，他認為這對中國而言是「一大失敗」。

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