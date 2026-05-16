田弘茂：和統問題 比武統更棘手

鄭麗文昨天高調直播，援引早已被川普原文澄清的假消息，絕非普通的政治口水。（記者羅沛德攝）

「川習會」落幕，中國官媒大肆炒作台灣議題，但美方隻字未提、高層更在北京接受專訪強調對台政策未變。國策研究院院長、總統府資政田弘茂強調，台灣接下來要面對的，可能不是「武統」的問題，而是「和統」，和統的問題可能比武統更棘手。

田：武統牽涉美日介入 和統是台灣內部問題

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國策研究院昨舉辦「川習會與台美中關係」座談會，田弘茂在會中表示，川普對台灣問題保持沉默，「一句話都沒講，但並非沒有交代」，是用國務卿魯比歐在接受訪問的前後一再強調，兩岸維持現狀對各方面都是最好的。他也分析，台灣面對和統的問題可能比武統更棘手，因為武統必然牽涉到美國、日本介入，和統則是台灣內部的問題。中國現在拋出的新政策方向是和平，對台灣反而可能是更多挑戰。

國策院副院長郭育仁則指出，川普第一任期對台軍售一八三億美元，為歷任之最，第二任剛開始就有一一〇億美元；川普更是第一位將對台軍售改採「隨到隨審」制、武器限制最少的美國總統，「疑美、疑川論在事實面前不攻自破」。

至於立院通過七八〇〇億元特別預算，郭直言是「滿盤皆輸」，包括中國想阻擋沒達成、藍白提案也輸，政府原提一．二五兆元只拿到七八〇〇億元也輸，被砍掉的四成正是對台最關鍵的不對稱作戰預算，更輸了台灣國防安全。

傅澤民：美主流媒體 都不接受把台灣當籌碼

中央研究院政治學研究所助研究員傅澤民指出，這次川習會，美方的態度基本上是「你唱你的調，我不隨之起舞」。他說，美國主流媒體從左到右，針對台灣是否應該被當成籌碼，方向完全一致，「都不接受、甚至反對台灣作為這次川習會中被交換的籌碼」。

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