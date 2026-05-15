空屋稅效應 南市「南關線」議員有望增1席

隨著法定人口統計基準日逼近，南市議員選區席次出現關鍵翻轉，最新統計顯示，截至今年四月底，第十一選區人口達十八萬四千餘人，超越第一選區的十八萬二千餘人，若依現行制度推估，原本六席的第一選區恐減為五席，第十一選區則有望由五席增為六席。

人口消長 大新營選區恐減1席變5席

第一選區（大新營）涵蓋後壁、白河、東山、鹽水、新營與柳營，面對可能減席，第一選區市議員蔡育輝強調，選民支持仍取決於長期服務與問政表現，席次變動不影響既有經營節奏。不過，他也認為，隨著重大建設與就業機會集中於溪南，溪北地區面臨人口外流壓力。

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第十一選區（南關線），含仁德、歸仁、關廟、龍崎。對於選區可能增席，市議員陳皇宇則直言，「多一席就是多一分競爭」，「空屋稅」政策上路，加上高鐵特區效應，確實帶動戶籍遷入，但實際居住人口與戶籍人口有明顯落差。他形容，席次增加如同「空屋稅空降一席」，帶來機會也勢必參選者增加，競爭更激烈。

台南市選委會說明，議員席次調整屬法定機制，依《公職人員選舉罷免法》規定，應以投票日前第六個月月底的戶籍人口數為計算基準，若市議員選舉於十一月舉行，則將以今年五月底人口統計為依據。民政局預計六月公布最新人口數據，最終各選區應選名額仍須以中央選委會公告為準。

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