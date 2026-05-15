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    首頁 > 政治

    綠營民調 童子瑋、謝國樑支持度 差距不到5%

    2026/05/15 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    民進黨基隆市長參選人童子瑋（右二）親和力高，民眾的欣賞度高於謝國樑。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋（右二）親和力高，民眾的欣賞度高於謝國樑。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長選戰升溫，根據綠營內部最新民調顯示，民進黨基隆市長參選人童子瑋支持度上升至卅七．七％，緊追國民黨現任市長謝國樑四十二．二％，雙方差距縮小到四．五％，尚有廿．一％民眾未決定。

    童子瑋表示，民調只是階段性參考，他已完成三大支持政見藍圖，包括敬老金加倍、兒少照顧政策與青年就業方案，接下來會公布基隆治理藍圖，提出醫療、交通、海港等政見，改善市民生活，爭取更多支持。

    市府回應，「綠營民調對綠營相對有利，市府表示尊重」。

    民調顯示，市民對童子瑋欣賞度五十一．八％、不欣賞度廿．％；謝國樑欣賞、不欣賞度都高於童子瑋，但「淨欣賞度」（欣賞比例+不欣賞比例）童子瑋以七十一．四％優於謝國樑六十六．五％。

    另外，童子瑋知名度提升到八十七％，且近半年網路聲量達三．七萬則，高於謝國樑二．七萬則；影響力指標部分，童子瑋以五．六萬分，大幅領先謝國樑的二．五萬分，差距超過二〇〇％。

    相較電子媒體去年底民調，謝國樑支持度領先童子瑋十五％左右，根據民進黨內部民調顯示，童子瑋從二月底開始與謝國樑的差距逐漸縮小範圍，最新民調顯示二人支持度差距拉近到五％以內，而且不偏任何政黨的選民，有超過五成未表態，中間選民與未表態族群將成為勝負關鍵。

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