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    首頁 > 政治

    川習會》學者：中方藉台灣議題 轉移對美讓步焦點

    2026/05/15 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    成大政治系教授、國策研究院執行長王宏仁分析，「川習會」重點實際為處理美中問題，中方卻不敢強調，代表中方可能會對美做出實質讓步，並在宣傳時利用台灣議題轉移焦點。（路透）

    成大政治系教授、國策研究院執行長王宏仁分析，「川習會」重點實際為處理美中問題，中方卻不敢強調，代表中方可能會對美做出實質讓步，並在宣傳時利用台灣議題轉移焦點。（路透）

    美國總統川普與中國國家主席習近平昨天會面，會後白宮公布的摘要隻字未提台灣。對此，成大政治系教授、國策研究院執行長王宏仁分析，「川習會」重點實際為處理美中問題，中方卻不敢強調，代表中方可能會對美做出實質讓步，並在宣傳時利用台灣議題轉移焦點。

    王宏仁認為，從白宮紀要隻字未提台灣可判斷，中國官媒第一時間釋放的川習會內容有誤導之虞，且有資訊操作的痕跡；中方幾乎將所有問題都歸咎於台灣問題，誤導國際社會對川習會的看法。

    王宏仁：中共企圖誤導國際

    王宏仁指出，誰都知道對中國而言，台灣問題是最重要的，中方將台灣議題拉到如此高的層級、畫下這麼強的紅線，有國內外宣傳的效果，形塑出「中方給美國一個很大的教訓」、「警告美國勿干涉中國主權」的印象。

    王宏仁分析，美中此次會談實際的重點是處理美中之間的問題，但中方卻不敢強調這點，代表中方可能會對美做出實質讓步。他指出，川普願意赴中，可以預期本次美中領袖會談一定會有具體成果，且中國讓步會較美國更多。習近平考量權力與形象，在進行對內宣傳時不會往「對美讓步」的方向走，會利用台灣議題轉移焦點。

    對於習近平聲稱，「若沒有處理好台灣問題，中美關係就會被推向危險境地」。王宏仁指出，川普不是會被威脅的人，美國也不是會被威脅的國家，當中國拿不是美國關心的議題威脅，不只沒有效果，還會有反效果。

    王宏仁認為，川普主要關心的是美台雙邊問題，而非美中台三角關係。川普會時常提台灣，也是因為台積電等投資問題，並沒有將台灣想像成中國的一部份。

    王宏仁指出，川普與習近平十五日將再度會談，預期所有川習會面結束後，美中對台灣等各項議題不會有共識，不會發布聯合聲明，而會各自發表聲明闡述。

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