川習會》美未在台灣議題讓步 日方發言從預警轉為克制

美中「川習會」談及台灣問題，引起日本高度關注，日本官房長官木原稔十四日上下午召開的例行記者會中，兩度被問及政府看法。（美聯社檔案照）

美中「川習會」談及台灣問題，引起日本高度關注，日本官房長官木原稔十四日上下午召開的例行記者會中，兩度被問及政府看法，木原在上午記者會強調「台灣海峽的和平與穩定對整個國際社會而言都非常重要」，但下午的記者會未再重申此項立場，似乎也與美方未在台灣問題上有「公開性的重大讓步」有關。

木原稔例行記者會

一日兩場措辭有別

川習會舉行前夕，中方即表態將把台灣問題列為優先討論事項，但美國白宮在稍晚發布的新聞稿中，完全沒有提到台灣相關問題。川普總統在會談將如何回應中方在台灣問題上的要求，可說是日本最關注的議題之一，尤其是日本首相高市早苗去年在國會答辯「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」之後，日中關係轉惡，日本擔心若川普政府在台灣問題改變措辭，將會被中國視為退縮，對日台的壓力將會升高。

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木原稔以政府發言人的身分，在上午川習會舉行之前，透過記者會強調「台海的和平與穩定對整個國際社會而言都非常重要」，而期待有關台灣的問題能以和平方式解決，這是日本一貫以來的立場。

他並表示，日本政府認為，美中關係若能有助於包括日本在內的國際社會穩定，是非常重要的。基於這樣的認識，日本正高度關注相關動向。日本政府今後也將在與美國維持強固信賴關係的基礎上，持續敦促中國善盡符合其立場的責任，這點十分重要。

下午記者會中，木原再度被問及對於中方在台灣問題上牽制美國的發言，措辭明顯轉趨保守，不再重複上午「台海和平穩定重要性」的立場，而是改為強調「美中關係對包括日本在內的國際社會穩定十分重要」。

木原上午的發言，被解讀具有「預警性質」，而下午的發言明顯克制，避免過度放大外交敏感度。尤其美方並未在台灣問題上有「公開性的重大讓步」，日方若再升高語氣，反而會被解讀對華府缺乏信心。

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