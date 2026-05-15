新聞解讀》習近平的天壇物語

習近平把川普拉去看天壇，大搞地點政治學。（路透）

記者鄒景雯／特稿

川習會登場，會後，習近平把川普拉去看天壇，大搞地點政治學。中國究竟意欲為何？說白了，皇帝祭天之所在，彰顯的是「君權神授」，習近平這位打破任期制的習皇，在藉此強調其「統治正當性」，打心眼裡，他想以此壓川普一頭。

習近平的念頭之所以如此顯而易見，其實有太多蛛絲馬跡，甚至可以說到了斧鑿過深的地步。首先是川習會當天一早，中國官媒人民日報刊登中國駐美大使謝鋒的文章。謝鋒在這篇題為「努力探索新時期中美正確相處之道」的文章中聲稱：台灣問題、民主人權、道路制度，與發展權利等四點，是中方的「四條紅線」，不容美國挑戰。謝鋒也是川習會的上桌成員，因此陣前叫囂的用意十足，擺明是說給美國人聽的。

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四條紅線中的道路制度，其實師承習近平的「制度自信」，而「制度自信」是「四個自信」（道路、理論、制度、文化）的核心組成部分，強調中國特色社會主義制度具有顯著優勢。習近平自認為中國目前的制度符合國情、管用且受擁護，旨在抵禦風險挑戰、提升治理效能，而非照搬西方體制。

習皇下了意旨，免不了要有文化幫閒來擦脂抹粉，這時非王滬寧莫屬。王滬寧作為中共中央政治局常委，他提出的「東升西降」，也就是以中國為代表的東方文明崛起，而以美國為首的西方文明逐漸衰落，號稱是中國共產黨近年提出的重要政治戰略判斷與理論基礎，與前面所述相互對照來看，就更清楚習近平想向川普說什麼了。

這套思維邏輯的揭露，一點也沒有污衊習政權的心思。中國經濟金融研究所所長前兵最近已經先一步出來對號入座說：中國通過參觀天壇的方式，間接傳達川普的美國優先主義和單邊主義，違背了天道秩序的訊息。問題是，中國古代的天道是什麼？當然是皇權下的政治秩序。

在二〇二六年的今天，面對一位一票一票由民主選舉產生的總統，共產中國居然抬出這些腐朽公開丟人現眼不自覺，這不打緊，這些人究竟把「中華人民共和國」所標榜的「人民」放在哪裡？這恐怕才是宣之國際的最大笑話。

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