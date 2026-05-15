川習會》習近平警告台灣議題恐發生衝突 外交部：北京才是和平唯一風險

「川習會」昨天登場，中國官媒宣稱，中國國家主席習近平會中指出「處理不好台灣問題，就會將美中關係推向危險境地」。外交部昨反擊，指中共解放軍在第一島鏈及台海周邊進行的各種騷擾威脅，北京當局才是當前區域間和平穩定唯一的風險。（路透）

「川習會」昨天登場，中國官媒宣稱，中國國家主席習近平會中指出「處理不好台灣問題，就會將美中關係推向危險境地」，並稱「台獨與台海和平水火不容」。外交部昨反擊，指中共解放軍在第一島鏈及台海周邊進行的各種騷擾威脅，北京當局才是當前區域間和平穩定唯一的風險。

習近平與美國總統川普昨在北京人民大會堂會晤。根據新華社報導，習近平於會中表示，「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險境地。習也說，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必「慎之又慎」處理台灣問題。

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陸委會看川習會：

沒有令人意外訊息

陸委會發言人梁文傑表示，川習會眾所矚目，國安團隊與美方保持密切聯繫，到目前為止「沒有令人意外的訊息」。習近平說「維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數」，其實維護台海穩定不只是中美最大公約數，也是亞太地區、全世界最大公約數，習提這些話「我們不感到特別意外」。

外交部回應，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，北京無權代表台灣在國際上做任何主張。解放軍在第一島鏈，在台海周邊區域所做的各種灰色地帶、軍事騷擾威脅，北京當局才是當前區域間和平穩定唯一的風險。

梁文傑強調，若「維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數」，中共方面應該約束軍事恫嚇行為，因為真正造成台海和平會觸發危險的是中國軍機艦擾台，不是台灣人民想要維持自己生活方式的努力。

陸委會指出，解放軍長期、持續在第一島鏈及台海周邊區域進行各種灰色地帶、軍事侵擾的對台脅迫，才是當前破壞台海及區域和平穩定的最大風險。台灣將持續建構有效嚇阻的防衛能力與韌性，並與包括美國在內的友盟國家密切合作，共同維護台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮。

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