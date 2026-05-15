座車追蹤器疑案 李乾龍：追蹤器是我太太裝的

國民黨副主席李乾龍昨赴新北檢說明案情。（記者王定傳攝）

新北檢傳李乾龍、尹乃菁說明

國民黨文傳會主委尹乃菁日前爆料，指國民黨副主席李乾龍座車遭人安裝定位追蹤器，並收到恐嚇信，雖李不願提告，警方獲知後十分重視，依恐嚇及妨害秘密罪嫌報請檢方偵辦，新北地檢署則分他字案，交由黑金專組檢察官偵辦。據了解，檢方日前透過警方將傳票交給李、尹乃菁及李的黃姓秘書，請三人以被害人及證人身分到地檢署協助釐清案情，李乾龍經歷約一個小時偵訊後請回，對媒體說：「已經都跟檢察官說清楚了」，據悉，李迄今仍未提告。

李乾龍昨下午抵達新北檢，面對媒體詢問僅回覆：「沒事」，下午請回後，媒體詢問是誰裝追蹤器及有無情治單位跟監？李回說：「沒有、沒有」並笑稱：「我太太裝的」；尹乃菁約經歷四十分鐘偵訊，離開地檢署時不發一語。

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曾公開指控賴總統 尹乃菁訊後不發一語

這起案件起因於有媒體報導，李乾龍座車被安裝追蹤器，尹乃菁因而於四月十五日開記者會證實，並指控總統賴清德和民進黨此行為在民主國家是會被彈劾的，強調：「我們現在手上是保有證據的，包括追蹤器以及李乾龍接到的恐嚇信」，嗆聲等賴清德卸任失去保護傘，一定會追究到底；李當時否認追蹤器與民進黨有關，並表示這件事已經很久了，稱：「沒事、沒事」，亦不願提告。

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