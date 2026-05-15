若當選停辦雙城論壇？ 沈伯洋：沒效益就不要辦

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）昨日接受媒體人黃暐瀚專訪指出，雙城論壇就是效益低，市民沒有參與感，辦不辦對市民來說都沒有感覺。（擷取自Youtube/POP Radio聯播網官方頻道）

台北上海雙城論壇至今已十六屆，不過民進黨籍台北市長參選人沈伯洋認為，雙城論壇沒有效益，「為什麼不把這些錢拿去和其他城市交流？」，城市交流一定要讓民間參與帶進產業，更要有具體成果，才有意義，他如當選會停辦。北市府對此反擊說，沒看到效益，要請委員問陸委會與中央政府。

北市府：沒效益要問陸委會

沈伯洋昨日接受媒體人黃暐瀚專訪指出，先不論中國政治因素，雙城論壇就是效益低，市民沒有參與感，辦不辦對市民來說都沒有感覺，過去十幾年已證明沒有效益，如同議會先前不斷質詢台北市長蔣萬安有沒有辦法不讓共機繞台？如果沒辦法那就不要辦。十多年來的雙城論壇，僅是公務員互換名片、講一些幕僚先寫好的講稿，這些錢為何不拿來與其他城市交流？

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沈伯洋說，交流最重要的是透明、民眾參與並有相關產出，辦一個論壇應該要公私協力納入產業參與，甚至讓海外公司有機會來台灣尋覓人才；他舉例，有些城市交流會讓兩邊公務員互換，獲得的經驗絕對與片面交流不同，這才是有效益、人民有感的論壇。

北市府表示，雙城論壇十六屆以來在永續、體育、物種保育等各面向成果都看得見，其中一項代表性成果，即是二〇二四年讓陸方鬆綁中客團的規定；至於為什麼沒看到中客效益，沈委員該在立院質詢台問問陸委會與中央政府。

北市府指出，民進黨政府執政十年來，兩岸官方交流平台斷到只剩雙城論壇，現在連雙城論壇都要取消，難道賴清德政府的目標是要讓兩岸之間「溝通掛零、對話掛零」嗎？北市府表示，去年雙城論壇前的民調顯示，逾七成市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，六成四市民支持台北市持續與上海市進行城市交流，市府也會持續為市民全力以赴。

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