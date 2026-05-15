藍白害慘雙北無人機產業 民進黨：蔣萬安、李四川還閃躲

立委何欣純（中）昨拜會全國航太產業領頭羊漢翔公司工會。（記者張軒哲攝）

立法院藍白主導通過國防特別條例排除無人機等商購、國內委製項目，民進黨從地方和產業面發動攻勢。民進黨昨批評，藍白大砍無人機預算，直接衝擊雙北共九十五家無人機重點廠商，台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川卻不斷閃躲，「連產業發展都不敢支持，好意思說自己要當父母官？」

另外，民進黨台中市長參選人、立委何欣純昨再度拜會全國航太產業領頭羊漢翔公司工會，強調「國防安全不能等、台灣產業也不能等」，呼籲朝野共同支持國防產業自主；若政院後續提出無人機產業相關特別條例，市長盧秀燕、立院副院長江啟臣及立委都應全力支持。

請繼續往下閱讀...

民進黨發言人吳崢說，國民黨和民眾黨聯手大砍四七〇〇億元國防特別預算，刪除「商購」及「委製」，不只國家防衛能力被大幅削弱，更直接衝擊台灣正在成形的無人機產業，台北和新北業者也受害。

吳崢盤點，新北市有五十二家無人機重點廠商，數量全國最多，聚焦研發關鍵技術，如今預算受影響，李四川卻不聞不問；台北市有四十三家無人機重點廠商，數量全國第二，與「非紅供應鏈」及軍工標案高度連動，當預算被刪，蔣萬安卻逃避回應。

何欣純拜會 漢翔工會：軍購預算應回流台廠帶動國防自主

在何欣純昨天拜會過程中，漢翔工會理事長于正道表示，工會期待一．二五兆元國防軍購特別預算能回流到台灣產業，成為帶動國防自主、無人機產業與民生經濟的重要活水。

何欣純指出，漢翔是台灣航太產業龍頭，也是無人機國家隊在台中的重要領頭羊，具備航太級製造能力與國際合作經驗，更有能力整合台灣無人機技術，建立符合國家級標準的「非紅供應鏈」，推動國防自主與外銷全球發展，台中產業界長期累積堅強技術與軟實力，現在最需要的就是政府採購量能與政策支持，讓產業有訂單有底氣，進一步擴廠、投資設備、培育人才，銜接未來國際外銷訂單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法