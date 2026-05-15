藍白砍光無人機商購預算》盧秀燕喊經部預算雨露均霑 綠轟魚目混珠

台中市長盧秀燕昨在市議會呼籲行政院無人機資源要雨露均霑，台中多名議員痛批盧放任自家立委刪軍購無人機預算，現在還將不同的預算「魚目混珠」，讓台中無人機產業隱形冠軍情何以堪。（記者蘇金鳳攝）

藍白聯手大砍行政院一．二五兆元國防特別條例預算四七〇〇億元，無人機委製商購預算全刪，挨批砍掉台中市無人機產業命脈，台中市長盧秀燕十四日卻鎖定經濟部已啟動的「無人載具產業發展統籌型計畫」五年計畫，質疑資源全放嘉義，要求「雨露均霑」；台中多名議員痛批盧放任自家立委刪軍購無人機預算，現在還將不同的預算「魚目混珠」，讓台中無人機產業隱形冠軍情何以堪。

李四川競辦反批蘇巧慧 北市府無回應

民進黨昨天也砲轟國民黨新北市長參選人李四川和台北市長蔣萬安對於無人機預算遭刪、衝擊業者不聞不問。李四川競選辦公室昨回應，支持具備美方發價書的實質軍購，民進黨新北市長參選人蘇巧慧一路反對財劃法修正，才是戕害產業及市民權益的元凶。蔣萬安昨無公開行程，台北市府也無相關回應；不過，蔣十三日就提到「在野黨的軍購版本，民進黨在表決時不是投票贊成？後來表決棄權，他們也沒有反對」。

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台中市議員林德宇、曾威昨追問盧秀燕是否支持國家基於國防自主採購無人機？盧秀燕說，針對無人機委製商購部分，她認為應編入中央年度預算而非特別條例，才能長長久久，建議中央現在就可以編明年度預算；林德宇痛斥，立法院連今年度的中央總預算都尚未通過，還想提明年度總預算編列？現在就是藍白用力在立法院拖延，最後中共得利。

盧要求經部無人機研發中心設台中

盧秀燕說，行政院去年已通過經濟部「無人載具產業發展統籌型計畫」，自二〇二五年至二〇三〇年要投入四四二億元發展無人機產業，其中「無人機民主供應鏈亞太中心」設在嘉義。盧稱無人機的四大產業都在台中，喊話要雨露均霑，建議比照科學園區，另在台中設置無人機研發中心。

包括市議員楊典忠、施志昌、林祈烽、鄭功進都質疑，盧秀燕稱全世界都缺無人機，台中有無人機產業，「台中有機會」，結果她推薦並選上的藍營台中市立委卻反手刪除國防特別條例中的無人機商購與委製相關預算，甚至還說「擋掉的是別人不要的無人機」。楊典忠批評，盧秀燕不敢面對問題，現在還扯經濟部去年已通過的「無人機產業發展計畫」內容，只為轉移責難焦點。

施志昌也說，藍白砍掉無人機委製商購預算，無人機產業憂心不已，盧秀燕還要大家等「川習會」，把台灣重要的無人機產業寄託在別人的談判桌，甚至還刻意扭曲經濟部四四二億無人機產業計畫，狂批資源全在嘉義，「你是沒仔細看預算內容，還是刻意抹黑、胡說八道？」

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