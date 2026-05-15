舉蔡英文當年地方選舉敗選辭黨主席為例 謝衣鳯：彰化若敗選 鄭麗文應負責

爭取國民黨彰化縣長提名未果的立委謝衣鳯昨受訪表示，提名一個沒有民意基礎的人，彰化若敗選，黨中央就要為這個決策負責。（資料照）

國民黨徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，爭取提名未果、自嘲「我已經領便當了」的立委謝衣鳯舉前總統蔡英文在本屆縣市長選舉敗選辭民進黨主席為例指出，提名一個沒有民意基礎的人，幾乎沒有贏的機會，如果將來敗選，黨中央就要為這個決策負責。

魏平政：我有自信會選上

對於謝衣鳯暗指「彰化若敗選，國民黨主席鄭麗文應辭職」，魏平政昨受訪表示，「我對自己非常有信心，我不認為會敗選，出來選就是會選上」，沒有人需要為這個事情負責。

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謝衣鳯在政論節目專訪中說，國民黨中央不聽基層意見，光憑黨部主委的意見，就徵召一個沒有地方民意基礎的人，就要為自己的決策負責。她質疑，去年十二月鄭麗文到彰化，當著許多幹部、黨代表說「謝衣鳯就是最強人選」，怎麼換新的縣黨部主委，就換一個沒經過選戰洗禮的人出馬？這是不是代表以後選縣長都不用耕耘，只要縣黨部主委點頭，就可獲得黨中央提名？

蕭景田：有意見請直接跟主席說

針對謝衣鳯的質疑，彰化縣黨部主委蕭景田表示「聽聽就好」，黨中央採取特別徵召，有其特別原因，黨有黨的機制，他建議有任何意見，可以直接跟黨主席說。

對於謝衣鳯表示參選的決心還沒有改變，魏平政說，他相信是不會的，因為不管是謝或其家人都對國民黨有很深厚的感情，大家都希望國民黨好，大家才會好，台灣需要一個健全的兩黨政治，相信謝了解這一點，「她應該不太可能退黨參選」。

魏平政表示，他會用最大的誠意來尋求各方的支持，也會親自去拜訪謝衣鳯、前彰化縣副縣長洪榮章以及柯呈枋尋求支持。畢竟大家的目標都是一致的，就是贏得彰化縣長的選舉，要讓縣民過得更好的生活。

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