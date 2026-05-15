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    首頁 > 政治

    花蓮全縣國中 游淑貞都叫到吉安 普發包中御守 教師批違反行政中立

    2026/05/15 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    吉安鄉長游淑貞發國中會考祝福御守給花蓮全體國中學生，被質疑違反行政中立。（吉安鄉公所提供）

    吉安鄉長游淑貞發國中會考祝福御守給花蓮全體國中學生，被質疑違反行政中立。（吉安鄉公所提供）

    昨天有花蓮市的國中老師上網爆料，指國民黨提名的花蓮縣長參選人、現任吉安鄉長游淑貞，日前將全縣廿六所公私立國中校長、主任全部請到吉安鄉公所，發贈「包中狀元」御守鑰匙圈給全縣二千四百多名考生，不但與校長、主任拍大合照宣傳，還要求各校老師幫忙發送，根本違反行政中立。

    縣民嘆：校長、主任隨傳隨到

    據指出，今年四月卅日，「鄉長阿姨」游淑貞召集全縣國中校長、主任在吉安鄉公所舉辦致贈典禮，還一一頒發蘋果、包子粽子及祝福御守鑰匙圈。不少縣民感嘆，誰有這種行政優勢讓全縣校長、主任「隨傳隨到」？民進黨縣議員張美慧：「這就是王朝接班人才有的待遇」；就在同一天，過去因救災人氣爆表、曾被點名參選下屆花蓮縣長的行政院政委季連成，則是到光復鄉指導馬太鞍撤離演練。

    國中教育會考明天登場，花蓮市的國中老師昨天忍不住上網貼出御守鑰匙圈照片，批評「這違反行政中立了吧？」其他學校老師留言「發吉安就算了，連秀林鄉也在發！」也有家長質疑「這不是政治進校園，什麼才是！鄉長還說已經連續發三年，可見早就在布局縣長選舉，經費打哪來？」有考生A說「游淑貞誰啊？」考生B回「就傅崐萁的接班人啊！」也有老師回應「鄉長發的，不要可以退回來！」

    游：鼓勵會考考生 勿政治化

    游淑貞強調，這是對孩子面對人生第一次大考試的鼓勵，盼外界勿政治化，且御守並非強制性發送「孩子喜歡再取，不喜歡可不要」；發放經費部分，有企業及善心團體贊助專款，沒有用公帑。

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