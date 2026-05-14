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    首頁 > 政治

    民進黨徵召沈伯洋選北市 蔣萬安：專注市政為市民打拚

    2026/05/14 05:30 記者孫唯容／台北報導
    民進黨昨日確認徵召立委沈伯洋參選台北市長，將競選連任的台北市長蔣萬安表示，會持續一步一腳印為市民福祉打拚。（記者張嘉明攝）

    民進黨昨日確認徵召立委沈伯洋參選台北市長，將競選連任的台北市長蔣萬安表示，會持續一步一腳印為市民福祉打拚。（記者張嘉明攝）

    總統賴清德昨正式宣佈，由立委沈伯洋代表民進黨參選台北市長。台北市長蔣萬安昨參加活動前，媒體詢問他如何看待沈參選？蔣萬安僅說，「我每天就是專注市政」，持續一步一腳印，為所有市民福祉打拚，讓市民相關權益得到最好的照顧。

    視察供水工程 強調「持續一步一腳印」

    蔣萬安昨下午視察士林區溪山里、平等里高地供水工程，會前接受媒體訪問，被問及如何看待號稱「多邊形戰士」的沈伯洋參選？蔣萬安指出，他每天專注在市政上面，因此特別來視察管線接管的工程進度，大家很難想像在台北都會區，還是有少部分山區住戶民眾沒有自來水可用。

    蔣萬安說，前年發生水荒事件時，他即宣布「台北市自來水最後一哩路」的工程計畫，後續籌編預算、土地取得等，市府投入四．二億元經費，目前已新接近卅公里的自來水管線，就是要確保台北市民，不管是住在任何一個地方，都能有穩定、安全的供水，「我們持續一步一腳印，來為所有市民福祉來打拚。」

    媒體也追問，對蔣而言，沈伯洋參選最大挑戰為何？蔣萬安強調，台北隊就是持續每天專注在市政，讓所有市民相關的權益得到最好的照顧，他們的需求能夠被解決。

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